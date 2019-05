Det bør være en plikt å flagge 8. mai

DEBATT: Vi må huske den dagen det tyske hakekorsflagget ble erstattet av vårt eget norske flagg.

FRIE BORGERE: Heis det norske flagget den 8. mai, og vær glad for at vi den dagen igjen ble frie borgere i vårt eget land, skriver innsender. byoutline Bård Bøe

Kåre Unneland Indre Arna

Det burde være en samfunnsplikt å heise vårt flagg den 8. mai og minnes den dagen det tyske hakekorsflagget ble erstattet av vårt eget norske flagg.

Det å våkne hver morgen og se det forhatte hakekorsflagget heises på flaggstengene, fylte oss med vemmelse. I hele fem år skulle vår frihet trampes ned med jernskodde hæler, og alle måtte lære seg å bøye nakken for overmakten og geværets tale. All opposisjon ble undertrykket med makt, fengsel og tortur.

Begeistringen lyste av de seierrike tyske soldatene etter hvert som land etter land ble erobret og det var knapt noen nordmenn som på den tiden trodde vi ville bli frie igjen. Først da de allierte rullet inn over Tysklands grenser, fikk vi håpet igjen.

FEIRER FRIHETEN: Kåre Unneland (93) oppfordrer leserne til å heise det norske flagget til topps på frigjøringsdagen. byoutline Privat

Da 8. mai opprant, var det som fem års mørke eksploderte i en enorm frihetsrus. Alle norske flagg gikk til topps, og selv lokomotivene var pyntet med flagg og bjørkeløv. Den jubelen som da brøt løs, har vel knapt noen her i landet sett maken til verken før eller seinere.

La oss lære av historien og forstå at det å være snill og god privat eller som land, ikke alltid fører til at andre lar oss være i fred. Heis det norske flagget den 8. mai, og vær glad for at vi den dagen igjen ble frie borgere i vårt eget land.

