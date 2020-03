Slik stopper vi supersmittere

Vi må oppføre oss fornuftig i dagligvarebutikken.

Det er viktig at både eierne av dagligvarebutikkene og helsemyndighetene fokuserer på smittevern, skriver professor Audun Helge Nerland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Debattinnlegg

Audun Helge Nerland Professor, Klinisk institutt 2, UiB, Haukeland Universitetssykehus

De siste dagene har folk i Norge lært et nytt begrep – smittefaktor R, som forteller noe om hvor effektivt en smittsom sykdom brer seg i befolkningen.

Hvis R=2, vil hver infisert person i gjennomsnitt smitte to andre personer. Videre er vi blitt forklart at det er ønskelig at vi skal klare å få R=1,3 eller mindre.

Da vil antallet smittede i tiden fremover være såpass lavt at helsevesenet ikke blir overbelastet, og dermed kan ta seg av de alvorlig syke på skikkelig måte, slik at disse ikke dør. Vi ønsker å unngå tilstander som i Italia.

Audun Helge Nerland. Foto: UiB

For å få dette til, har regjeringen bestemt å stenge barnehager, skoler og så videre, og signalisert at det kan bli nødvendig å gå til enda mer drastiske skritt, hvis tiltakene ikke er tilstrekkelige.

Men uansett hvor strenge tiltak man setter inn, må noen samfunnsfunksjoner være operative. Helt sentralt her er helsevesenet (for å ta seg av syke), apotek (for at folk skal få medisiner) og dagligvarebutikker (for at folk skal få mat).

Begrensing av smitten er i veldig stor grad avhengig av hvordan den enkelte oppfører seg i dagliglivet – ved håndvask, personkontakt og så videre. Derfor var man veldig tidlig ute med å organisere dette i helsevesenet.

På sykehus og apotek gikk det forholdsvis greit, siden de som jobber der, har kunnskap og erfaring fra før på området. Og disse institusjonene ble så langt det lot seg gjøre, tilført nødvendige ressurser som desinfeksjonssprit og munnbind.

Men for noen dagligvarebutikker så dette ut til å by på problemer. De ble ikke tilført de nødvendige ressursene, og fikk heller ikke informasjon om, eller opplæring i, hvordan butikkdriften kan organiseres på måter som medfører minst mulig smitte.

I tillegg har myndighetene frarådet bruk av personlig smittevernutstyr som munnbind og engangshansker.

Dette vil lett føre til at ansatte i butikkene blir smittet, og inntil smitten blir påvist, kan disse personene fungere som supersmittere. Det vil si personer som smitter et stort antall personer.

Matematiske modeller og praktisk smittevernarbeid har vist at hvis man kan unngå slike supersmittere, vil smittefaktoren bli drastisk mindre.

Derfor er det viktig at både eierne selv og helsemyndighetene fokuserer på dagligvarebutikkene. Myndighetene må informere om hvordan smittevernet bør være organisert i butikkene, og hvordan kundene bør oppføre seg. Butikkjedene må etterse at dette fungerer i de enkelte butikkene.

Lettfattelig og saklig informasjon kan gis til kundene i form av filmklipp på tv og internett.

Man må ikke være så redd for å skremme folk, at det ender opp med at man bagatelliserer det hele.

Tar alle dette på alvor nå, vil vi kunne få smittefaktoren R så lav at man forholdsvis snart kan begynne å lempe på noen av restriksjonene i samfunnet igjen.

Og hvis man ønsker at smitten skal foregå på en langsom måte, slik at en stor del av befolkningen får sykdommen over tid og dermed blir immune, er det kanskje en idé å oppføre seg fornuftig på dagligvarebutikken, og heller la smitte skje ved at man åpner barnehagene i stedet.