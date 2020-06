Jo, Norge er et rasistisk land

Dave Spilde spenner bein på den antirasistiske bevegelsen.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Å bruke n-ordet som hvit, er rasisme uansett, skriver Peivend Ghayori. Foto: Privat

Debattinnlegg

Peivend Ghayori Bergenser i Oslo

Dave Spilde skrev 13. juni et innlegg i BT med tittelen «Norge er ikke et rasistisk land».

Spilde mener at mye av det som karakteriseres som rasisme, i virkeligheten ikke er det. Dave Spilde hevder at noe av problemet er tolkningen fra de «hårsåre», som oppfatter ting rasistisk.

Ja, vi må bygge broer, men på hvilke premisser? De gamle premissene har ført til smerte hos mange av oss. De gamle premissene har ført til psykiske problemer hos altfor mange av oss.

Dessverre slår Dave Spilde her et slag for de gamle premissene, og på den måten spenner han bein på den antirasistiske bevegelsen.

Les også Innlegget som startet debatten: «Norge er ikke et rasistisk land»

En hvit mann som bruker n-ordet, trenger ikke nødvendigvis mene noe vondt, hevder Spilde. Det er fortsatt hensynsløst overfor en lang og smertefull historie.

Det finnes ørten eksempler i norsk kultur, gjennom lang tid til ganske nylig, på hvordan afrikanere spesielt, var et underutviklet folkeslag. N-ordet var lenge brukt som en karakterisering av denne underutviklingen.

Norsk historie med n-ordet er ikke noe spesielt mer glamorøs enn USA sin. Å bruke n-ordet som hvit, er rasisme. Punktum.

Jeg skal ikke hevde jeg vet hva løsningen er, men jeg vet at den ikke kommer til å være enkel. Kvinnekampen var og er ikke enkel. Den skeive kampen var og er ikke enkel. Og denne kampen er heller ikke enkel, og den vil i hvert fall ikke bli enklere.

Rasisme er struktur, ikke en personlig egenskap. En struktur som fører til psykiske vansker, ubevisst segregering og mistenkeliggjøring. En struktur som ingen av oss satte der, men som nesten alle ignorerer.

Blikk i butikken, fra fargede og hvite, forskjellsbehandling, fra fargede og hvite, mistenkeliggjøring, fra fargede og hvite. Dette er en struktur som angår oss alle. Som en brun mann er det nærmest umulig å få sagt noe om det, når man da gjør et fiendebilde ut av Norge, sin egen nasjon.

Når man vokser opp med kun hvite rundt seg, utvikler man ubevisste overlevelsesmetoder.

Vi venter med å påpeke rasisme til en hvit person gjør det, og dermed gir oss «tillatelse».

Vi ler med av rasismen på tv, for hvis ikke blir vi rett og slett ikke godkjent som nordmenn, det er jo norsk kultur.

Og den verste av alle, er den som setter oss opp imot hverandre på en måte som gjør ensomheten i antirasistisk oppgjør enda hardere. Å distansere seg fra de andre fargede.

Det kan virke som en farget person er på toppen av norskhet, når hen snakker om hvor «hårsåre» de andre fargede er. Jeg har vært der selv. Jeg har aldri følt meg så norsk som når jeg har kritisert en annen brun mann for å våge å si noe så unorsk som at Norge ikke er perfekt. Jeg er ikke stolt av det. Med det sagt, er jeg mer enn positiv til fremtiden.

Vi har vokst opp sammen, vi har lært sammen, og vi har blitt dem vi er blitt, sammen. Det multikulturelle Norge er et folkeprosjekt.

Jo, Norge er et rasistisk land, men det trenger ikke være det.