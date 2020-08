Å bli påkjørt av et løperhjul kan få store konsekvenser

Hvem har det økonomiske ansvaret dersom en person på elsparkesykkel utsetter andre for en ulykke?

Vigdis Ravnøy i Pensjonistforbundet spør blant annet om elsparkesyklene er forsikret. Foto: Hedvig Idås

Debattinnlegg

Vigdis Ravnøy Leder i Pensjonistforbundet Hordaland

Debatten raser om motoriserte løperhjul i Bergen. Foreldre og besteforeldre synes det er kjekt å se poden klatre opp på hjulet, som sikkert vekker minner om den gang de selv sparket av gårde på et – om enn ikke så teknologisk – løperhjul som de som nå er utplassert i Bergen. Og som eierne sikkert tjener gode penger på.

Sjelden har noe fått så mye gratis reklame som Ryde.

Lørdag så jeg et besteforeldrepar sette sine meget små barnebarn på løperhjul de nesten ikke nådde opp til styret på, og lot dem kjøre inn i Skostredet, en av byens smaleste gater. Tenkte de på konsekvensene hvis barnet på løperhjulet ble skyld i en ulykke?

Vigdis Ravnøy i Pensjonistforbundet i Hordaland

Eller hva blir konsekvensene når ungdom etter en fuktig kveld på byen «raser av gårde» i 20 km i timen og kappes om å nå et mål? Plutselig er det et eldre menneske på fortauet som verken har hørt eller sett hva som traff han eller henne, men konsekvensene kan bli store. Brukket lårhals og det som verre er.

Blir et eldre menneske påkjørt, kan det bety rullestol eller sengepost resten av livet.

Mitt spørsmål er: Hvem har ansvaret ved en potensiell skade? Hvem skal belastes med de økonomiske konsekvensene? Medisiner, hjelp i hjemmet, fysioterapeut. For ikke å snakke om den ensomheten en eldre person kan føle, når vedkommende ikke lenger kan delta i sosialt liv.

Jeg tenker også på personer som går på krykker, bruker gåstol, eller er svaksynte eller blinde. Plutselig ligger det et løperhjul som noen har slengt fra seg, på fortauet. Vedkommende stumper i løperhjulet og må ligge der til hjelpen kommer.

Alle må føle seg trygge på et fortau eller en fotgjengerovergang. Det er lett å kjøre på og like lett å stikke av når løperhjulet ikke er skiltet, slik kravet er for andre motoriserte kjøretøy. Hvem skal en anmelde?

Et annet spørsmål er om løperhjulene er forsikret, på samme måte som andre motorkjøretøy, og om eieren må betale erstatning når en utsetter andre for en ulykke?

Dette er bare noen få av de spørsmål både jeg og andre eldre ønsker svar på. Og da har jeg ikke nevnt helsevesenet, som vi alle betaler for gjennom skatteseddelen. Vi krever at den som blir skadelidende, ikke påføres store økonomiske konsekvenser.

De som leier ut, må stilles til ansvar. Det må også foreldre og besteforeldre som kjøper minutter på et motorisert løperhjul for barn og barnebarn, uten tanke på at det kan få konsekvenser, og alle andre som bruker løperhjul og påfører andre skade.