Jeg trodde jeg engasjerte meg for å få politisk gehør, men så trengte jeg visst bare et mannlig kjønnsorgan.

Det er fint at dere, med all deres imponerende lærdom og beskjedenhet, fortsatt tør å si ifra til unge kvinner når de trår feil.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

PROVOKASJON: Kjenner jeg gubber rett, så kommer nok dette innlegget også til å provosere dem, skriver Ane Breivik (V). Foto: Oda Scheel

Debattinnlegg

Ane Breivik Leder, Bergen Venstre

Jeg har jo lest om det. I nyhetsartikler, i kronikker, i debattinnlegg, på Twitter, i kommentarfelt. Over alt, egentlig. Dere er gode på å gi uttrykk for meningene deres, til tross for at «radikalfeminister» som meg selv gjør verden stadig verre for den hvite mann. Heia dere!

Det er fint at dere, med all deres imponerende lærdom og beskjedenhet, fortsatt tør å si ifra til unge kvinner når de trår feil. At dere jekker meg ned, setter meg på plass, foreslår at jeg heller bør stifte familie. Eller kommenterer «hun har ikke fått brød i dåsa si ennå» og tagger en venn. Takk for innspillet!

Jeg trodde en stund at jeg engasjerte meg i politikken for å få gehør for meningene mine, men så trengte jeg visst bare tilgang på et mannlig kjønnsorgan. Så feil kan man ta!

Da jeg på lørdag ble valgt til ny leder av Bergen Venstre, tenkte jeg det var et morsomt påfunn å skrive «ta den, gubbevelde» og legge det ut på sosiale medier. Det har høstet kritikk fra et ganske spesielt segment av den norske befolkningen.

Eldre menn på Internett mener visst at det er «dårlig lederstil» at jeg maner opp til en «kjønnskrig». «Kvalifikasjoner» bør etter deres mening være viktigere enn kjønn eller alder. Jeg skulle også ønske at verden besto av regnbuer og enhjørninger. Realiteten er dessverre ikke slik; norsk politikk er i høyeste grad et gubbevelde.

På Stortinget er seks av ti representanter menn. Det kunne selvfølgelig vært skjevere, men de fleste politiske partier er flinke til å levere lister med god kjønnsbalanse. Til dette er mitt eget parti, Venstre, et unntak.

I Venstres stortingsgruppe er Guri Melby den eneste kvinnen, mens Grunde Almeland er den eneste representanten vår under tretti år. Jeg skulle ønske det ikke var et problem. Men jeg er ikke naiv nok til å tro at det er et tilfeldig utslag av utjevningsmandater. Vi har et gubbeproblem.

Verden går heldigvis fremover. I år var det rekordmange unge som stilte på liste til kommunevalget. Kvinneandelen sto derimot på stedet hvil, og i forkant av valgdagen gikk flere kvinnelige lokalpolitikere ut og belyste hetsen de ble utsatt for.

Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese (H) opplevde hundrevis av nedsettende kommentarer i forbindelse med bompengestriden. Da er det ikke så gøy å mene ting likevel.

Jeg skulle ønske det ikke handlet om alder og kjønn når en ung kvinne løftes opp og frem. Men for meg, så gjør det nettopp det.

Fordi unge kvinner som oftest er underrepresenterte i maktposisjoner.

Fordi det tidvis kan være ganske tøft å være ung kvinne i den offentlige debatten.

Og med hver eneste unge kvinne som kommer inn i politikken, så blir det lettere for den neste.

Kjenner jeg gubber rett, så kommer nok dette innlegget også til å provosere dem. Jeg tar derfor heller til takke med «ok boomer» enn et velfundert resonnement når gubber føler seg støtt av at jeg bruker ordet gubbe.

Publisert: Publisert 14. januar 2020 06:37

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg

Les også

Mest lest akkurat nå