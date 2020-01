Årets bergenser? Trym Aafløy!

Bompengepartiet rystet de etablerte partiene.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

IMPONERT: Trym Aafløy og FNBs inntog i bystyret har endret det politiske landskapet, mener John Glenn Robertsen. Foto: Alice Bratshaug

Debattinnlegg

John Glenn Robertsen Nesttun

Når et år har passert, er det vanlig med kåringer – være seg lokalt eller på riksplan. Jeg tar meg friheten til å fremme mitt forslag: Politiker Trym Aafløy i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) var årets bergenser i 2019.

Protestpartiet rystet virkelig det etablerte politiske systemet i høstens lokal- og fylkestingsvalg. FNB har som kjent som hovedmål å få avskaffet finansieringsmetoden bompenger – for utbygging av infrastruktur.

John Glenn Robertsen Foto: Privat

Det begrunnes med at det er staten, gjennom statsbudsjettet, som skal sørge for at vi har gode veier å ferdes på også i årene fremover. At pengeinnkrevingen rammer usosialt, er også noe 25.000 bergensere tydelig markerte under valget.

For selv om partiet havnet i opposisjon, så må byrådsleder Roger Valhammer & Co. ha en litt annen tilnærming til dette med bompenger o.l. i tiden fremover. For om to år er det nytt valg, og inntil da vil nok Aafløy og hans medarbeidere både tydeliggjøre og utvide sin egen politikk.

De fleste etablerte partiene skjønte vel i høst at man kan ikke fortsette å stadig utvide bompengeringer og øke takstene – uten å risikere å miste en menge velgere.

Publisert: Publisert 3. januar 2020 21:28

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg

Les også

Mest lest akkurat nå