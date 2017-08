Gratulerer, Os. Gratulerer med tapet. For dere har feilet kolossalt.

Havnesjefen er nå død. Gratulerer med å lære ungene at det enkleste verktøyet er pistol. Gratulerer med å lære etterslekten at det enkleste er å drepe, når noe fra naturen går mennesket imot. Og gratulerer med å velge den enkleste løsningen, når det finnes andre. Mennesket tar jo så stor plass på denne jorda, da er det ikke rom for andre jordboere, verken til lands eller til vanns lenger.

Dere har med avlivningen av Havnesjefen ikke bare satt Os på kartet over steder hvor dyreplageri anerkjennes. Dere har også innrømmet deres inkompetanse ovenfor naturvett og forståelsen for alt levende.

Marita Aarekol

En varm takk til de sjelene som hadde vettet på rett sted og har gjort en formidabel innsats med å forsøke å hjelpe Havnesjefen og spre informasjon om svaner, som dessverre ikke nådde fram til de som trengte å få den inn.

Kommunen og ordføreren får den største og mest inderlige takken da de har feilet mest av dem alle, ved å la dyreplageriet gå sin gang uten følger for de som utsatte svanen for sin dårlige oppførsel og dermed gjorde sin del for at utviklingen ble som den ble.

I etterkant, kan jeg få foreslå at samtlige i Os – spesielt kommune og inderlig særlig ordføreren – kreves å gjennomføre et kurs i naturvett og spesielt svaners revirhevding, familiebeskyttelse og oppførsel, slik at ikke flere svaner må avlives.

Dere burde skamme dere.