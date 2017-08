Jeg er ikke takknemlig for å bli slikket i ansiktet.

Det er jeg som har feil, det skjønner jeg jo. Jeg skjønner det av reaksjonen deres når jeg viser min misnøye. Jeg skjønner det av overraskelsen deres når jeg ikke blir strålende fornøyd når dere lar den fremmede hunden deres hoppe opp på meg og plante de skitne potene oppetter klærne mine og gjerne sleike litt på meg også.

Jeg skjønner jo av den store overraskelsen alle fremmede hundeeiere viser når jeg vrir meg bort og forsøker å komme unna, at det er slik det skal være, og at jeg burde være takknemlig for denne gesten. Men det er jeg altså ikke, det er tydeligvis noe feil med meg. Så unnskyld, alle hundeeiere!