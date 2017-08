Norge hadde noen av Europas beste verdier. Dessverre er ikke det tilfellet lenger.

Akkurat nå sitter jeg på et flott luksushotell på Gran Canaria. Rommet vi leier har en vakker utsikt mot havet og stranden. Det er mange familier på hotellet, latteren og hyggen her virker uendelig. Som om det ikke finnes vondt i verden.

Men hvis man går ut på verandaen og ser litt mot venstre, ser man rake motsetningen. Hus så skrøpelige at de nesten ikke kan kalles hus. Bare litt leire og metallplater. Mange av husene har ikke strøm, og jeg får virkelig vondt i hjertet av å kjøre forbi der.

Så kom jeg på noe. Disse menneskene har det jo fantastisk sammenlignet med mennesker i Syria. I Syria er hver eneste dag et lotteri uten gevinst. Man blir enten skutt, eller så overlever man og ser hvordan alt bare raser sammen.

Jeg ser hjerterystende reportasjer i mediene, barn som gråter, fedre som holder sitt døde barn. Små barn som kryper inn i sine døde foreldres armer, de greier ikke forstå at mor og far ikke kommer til å våkne. Så hva er grunnen til at vi ikke redder så mange liv som vi greier?

Vel, ifølge Fremskrittspartiet sin hjemmeside er det fordi «Fremskrittspartiet mener at alle skal ha retten til å ferdes trygt hvor de bor». Dere antyder altså at alle innvandrere er en gjeng ukontrollerbare pøbler?

Dette er den mest avskyelige, umenneskelige kommentaren som noensinne har blitt ytret i norsk politikk. Norge hadde noen av Europas beste verdier. Dessverre er ikke det tilfellet lenger.

I en artikkel i Nettavisen fra 2016 viser politiets strafferegister at 36 prosent av gjerningspersonene ikke er født i Norge. Men hvordan tror du det er å komme til et helt nytt land med ny kultur, nytt språk, nye normer og nytt miljø hvor du ikke kjenner noen? Selvfølgelig blir man desperat etter å passe inn, og da er det dessverre noen som havner i dårlige miljøer.

De fleste innvandrere er hardtarbeidende, oppegående mennesker som ønsker å gjøre en verdifull jobb for landet som reddet dem. De har ikke fått alt servert på sølvfat som oss nordmenn. Flere av vennene mine har hatt psykiske sammenbrudd fordi de har jobbet så hardt, men når jeg oppfordrer dem til å slappe mer av, nekter de. De føler at de må bevise at de har en verdi i samfunnet. De føler at de er uønsket.

Innvandrere består av intelligente mennesker som er så målrettet og hardtarbeidende, at det rett og slett er helsefarlig. Vi trenger dem, og de trenger oss. Det er på tide å slakke på innvandringspolitikken – det er på tide å slutte å være fordomsfulle egoister.