Nok «selv», dyrk flokken!

Vi bør leve i flokk og være der for hverandre.

Kunne fellesskapet fått større plass i vår bevissthet og dermed skjøvet Selvet en smule til side? spør Siv Lekven.

Siv Lekven Pedagogisk leder, Arna

Selvtillit, selvfølelse, selvrealisering, selvbilde. Hørt disse ordene før? De dukker opp i mediebildet oftere og oftere. Mange assosierer disse ordene med noe bra. Det å ha høy selvtillit, god selvfølelse, gjerne i kombinasjon med et positivt selvbilde må vel være bra.

Er du i tillegg i ferd med å selvrealisere deg, så er du på god vei til å lykkes i livet, eller? Aner vi et snev av egoisme i denne tankegangen?

«Du er den viktigste personen i ditt eget liv», er også et hyppig sitat. Du fortjener å ha fullt fokus på deg selv. Du må ha det bra med deg selv før du kan ha det bra med andre.

Høres dette også kjent ut? Betyr dette at vi ikke kan søke andre før vi er helt à jour med oss selv? Da tenker jeg ensomheten ikke er langt unna.

Fins det ord som fellestillit, fellesfølelse, fellesrealisering eller fellesbilde? Og hvor ofte hører vi om dette?

Er vi mennesker flokkdyr, eller er vi i ferd med å bli en gjeng med ensomme ulver som skal forsøke å leve sammen. En gruppe mennesker som har fått hver vår individuelle opplæringsplan for å bli lykkelig, men noen har glemt å gi oss manualen for hvordan vi skal fungere sammen.

Dersom du sliter med livet og kanskje ikke har det så godt, og i tillegg ikke finner fred med selvtilliten og selvfølelsen, er alt håp da ute? Kan du ikke finne trøst eller samvær i fellesskap før det er ryddet opp i det?

Jeg har hørt folk si: «Du kan ikke gjøre andre lykkelig før du er lykkelig selv». Og jeg som trodde man kunne bli glad av å hjelpe andre.

Hvor vil jeg med dette? Jeg har fundert og lurer på om Selvet vårt er i ferd med å ta for stor plass. Husk at Selvet i utgangspunktet er nøytralt. Dersom ansvaret for eget liv ligger helt og holdent i dine hender, og du ikke fikser det, hva da? Er det mulig man legger ekstra sten til byrden ved å gi folk totalansvaret for egen utilstrekkelighet?

Hva med dem som er i overkant fornøyd med seg selv, vil de evne å ha overskudd til å være der for andre, eller er egen jakt på suksess for altoppslukende og tidkrevende?

Er Selvet kommet i veien for oss, og har vi helt glemt å leve i fellesskap? Kunne fellesskapet fått større plass i vår bevissthet og dermed skjøvet Selvet en smule til side og tatt vekk noe av dens viktighet? Vi er så mye mer enn bare Selvet vårt.

Jeg syns vi burde benytte flere begreper som fellestillit, fellesfølelse, fellesrealisering og fellesbilde. Kanskje vi ikke skulle fokusere så mye på at vi må ha det så innmari bra hele tiden, men tenke mer på at vi skal leve.

Leve er ikke det samme som å ha det bra til enhver tid. Å leve er en reise i flere mer eller mindre behagelige følelser og opplevelser. Det er normalt at livet svinger og at vi ikke føler oss på topp hele tiden. Selvet vil ikke nødvendigvis skinne til stadighet. Det er derfor vi bør leve i flokk og kunne være der for hverandre.

Jeg, mitt og meg, gå min egen vei – eller du og jeg og vi to, samhold og sjelero?