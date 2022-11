Du må bidra i kampen mot spiseforstyrrelser

Vi alle har både en jobb å gjøre og et ansvar å ta.

Kari Løvendahl Mogstad er forfatter av boken «Vår vei ut», som handler om spiseforstyrrelser og veien ut av sykdommen.

Kari Løvendahl Mogstad Lege, spesialist i allmennmedisin og forfatter

Det starter med at du orker å tro at også ditt barn eller tenåring kan være i fare for å få en spiseforstyrrelse. Det kan være at du merker at datteren din alltid «har spist» når resten av familien skal sette seg til matbordet.

At hun plutselig blir veldig opptatt av næringsinnholdet og kalorier i maten, at hun «over natten» blir vegetarianer, eller får stadig mer «ja og nei-mat» dere må forholde dere til.

Det kan også være tenåringssønnen som ikke klarer en dag uten trening, og snakker stadig mer om proteiner, kosttilskudd og liknende.

Ved raske endringer i mat, kosthold og vekt, og en påfallende tilbaketrekking til rommet sitt, som er mer enn en vanlig tenåring allerede gjør, så skal alarmklokkene ringe.

Og det skal det gjøre, enten vi er en mor eller far, en lærer eller en trener som har merket at noe skurrer.

For tallene lyver ikke, det gjør heller ikke de mange som kontakter hjelpetelefoner om at de sliter med mat og spising.

Når nye studier forteller oss at en tiendedel av ungdom i videregående har en spiseforstyrrelse, må vi forholde oss til det, alle sammen.

Men det gjelder å ha de riktige brillene på – og å skjønne hva man skal se etter.

Jeg mener også at vi alle har både en jobb å gjøre, og et ansvar å ta, for å få stoppet denne bekymringsfulle utviklingen, der så mange går rundt og får et så forskrudd forhold til mat og spising at de blir syke av det og får ødelagt både ungdomstid og livskvalitet.

Vi må ikke være redde for å ta det opp eller problematisere det. Det at vi uttrykker vår bekymring, er ikke med og utløser en spiseforstyrrelse eller gjør den verre. Snarere tvert imot. Og vi må ikke være redde for å bli avvist eller få et fornektende svar.

Vi trenger heller ikke å føle at vi bør løse noe for den det gjelder der og da. Det viktigste er at vi spør, eller uttrykker vår bekymring, på en ikke-anklagende måte. Så kan det i neste omgang være lettere å ta det opp igjen, både for den det angår og for oss som fagperson, forelder eller andre.

For at vi skal klare å forebygge mer, og hjelpe flere som er en del av denne dystre statistikken, er vi nødt til å ruste opp kunnskapen som læres ved de ulike utdanningene.

Det gjelder både ved de medisinske fakultetene, sykepleierutdanningene, og også hos de som utdanner seg til lærere, og møter barna og ungdommene våre gjennom hele oppveksten.

«Alle» roper på mer forebyggende innsats, fordi man skjønner at det trengs. Jeg støtter dette, at vi må få tak i de sårbare, før de blir syke. Dette er besparende for samfunnet, men aller mest er det med å hindre ødelagte liv – og sikrer at flere får leve en ungdomstid fri fra en slik fæl sykdom.

Men da må flere av oss få økt innsikt i og forståelse for hvordan disse sykdommene invaderer hode, kropp og sinn hos dem som rammes. Først da snakker vi forebygging.

