Barnehijab bør forbys

Det handler ikke om «islamofobi», men om barnas frihet fra voksnes seksualisering.

«Barn i grunnskolen burde ikke tvinges til å gå med religiøse plagg de ikke ønsker. Det er også grunnen til at Frp har foreslått å forby barnehijab», skriver Silje Hjemdal (Frp).

Silje Hjemdal Barnas stortingsrepresentant og Frps likestillingspolitiske talskvinne

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For Frp er det aller viktigste at folk skal kunne bestemme mest mulig over seg og sitt liv. Derfor skal det tungtveiende grunner til for at vi vil forby klesplagg. Disse tungtveiende grunnene er til stede for å forby hijab for barn.

Over noen uker har det pågått en debatt i BT der en anonym kvinne reiste bekymringer da datterens venninne ble tvunget til å gå med hijab. Hvordan skulle hun forklare til sin egen datter om æresdrap og seksualisering av barn når venninnen blir tvunget til å gå med en hijab hun ikke vil gå med?

Les også Anonym kvinne: Min datters venninne har begynt med hijab

Jeg mener problemstillingen aldri burde oppstått, og at svaret derfor sier seg selv. Barn i grunnskolen burde ikke tvinges til å gå med religiøse plagg de ikke ønsker. Det er også grunnen til at Frp har foreslått å forby barnehijab. Det handler ikke om «islamofobi», men om barnas frihet fra voksnes seksualisering.

Silje Hjemdal (Frp) mener pekefingeren bør rettes mot dem som står på samme side som Irans moralpoliti.

Dette burde egentlig vært punktum for debatten. Men for kort tid siden skrev norsklærer for voksne innvandrere Ingrid A. Buanes et innlegg i samme avis, der hun forsvarte foreldrene som tvinger sin datter til å gå med plagget. Sammenlikningene hun trekker, er ganske drøye.

For det første beskyldes den norske moren for å ikke ane hva hijab handler om. For det andre handler hijab i hvert fall ikke om seksualisering av barn! Deretter beskyldes den norske moren for at hun ikke vil ta kontakt med, eller vil forstå innvandrerforeldrene som påtvinger datteren sin hijab. Deretter sier Buanes at ingen ønsker at døtrene deres ligger med 20 gutter før de blir 20. Hva i alle dager har det med debatten å gjøre?

Les også Ingrid A. Buanes: Sett deg inn i hva hijab handler om!

Buanes slipper ikke unna med å si at hijaben ikke først og fremst handler om seksualisering av små jenter, samtidig som hun sier at hijab kan «beskytte» jenter i tenårene mot sex (som om det er noe tenåringsjenter skal beskyttes mot i utgangspunktet).

Forskjellen, Buanes, mellom de norske foreldrene som må forklare hijaben til datterens venninne, og de foreldrene som tvinger religiøse og kontrollerende plagg på barna sine, er at sistnevnte tar et aktivt valg på vegne av sin datter.

For selv om vi er enige om at alle bør utvikle sin egen seksualitet i sitt eget tempo, så er det bedre at noen velger å ligge med 20, enn at de blir tvunget til å holde sin egen seksualitet i sjakk, med overhengende trusler om «ære» og «tradisjon».

I Iran ser vi nå store opptøyer mot hijaben. I stedet for å rette pekefingeren mot norske foreldre som er bekymret for innvandrerjenter som blir tvunget til å gå med plagg i Norge, burde kanskje pekefingeren rettes mot dem som står på samme side som Irans moralpoliti. De som banker folk i hjel for å ikke kle seg anstendig. Kanskje Buanes burde revurdere hvem hun spiller på lag med.

Jeg mener vi bør la barn være barn så lenge som mulig, og når de blir gamle nok til å utforske sin egen seksualitet, så bør de få lov til det, uten at familien skal legge seg opp i det. Men for at tenåringer skal få utvikle sin egen seksualitet i fred, bør vi også la være å seksualisere barn fra tidlig alder. Derfor bør vi også forby barnehijaben.