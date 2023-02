Tenk nytt, stem grønt

Ap har blitt gråere, mens resten av verden skjønner at vi må bli mer miljøvennlige.

Et knippe Ap-politikere kalte Thor Haakon Bakke «høyremann i grønn genser». Her slår han tilbake mot kritikken.

Thor Haakon Bakke Gruppeleder, Miljøpartiet De Grønne i Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Miljøpartiet De Grønne setter klimavennlig og solidarisk politikk først, og vi vil samarbeide med dem som gir oss mest gjennomslag etter valget, enten det er Ap eller Høyre.

Ap er lite fornøyd med vårt valg om å dele verden i grått og grønt, ikke blått og rødt.

Les også Innlegget han svarer på: «En høyremann i grønn genser»

Samtidig tok de for kort tid siden en solid høyresving og dannet budsjett med Høyre. Der fant de sammen om kutt til arkitektur og inkludering, og økt bilbruk i sentrum. Det er for så vidt interessant å bli kalt høyreavviker av et parti som fant sammen med Høyre om redusert eiendomsskatt, men særlig troverdig er det ikke.

Med MDG i styrende posisjon har vi for første gang i bergenshistorien gjennomført den overordnede planen for bruk av areal i kommunen. MDG har nemlig sikret en klima-, natur- og menneskevennlig byutvikling i de konkrete sakene. Der Ap utelukkende er opptatt av ambisjonene, er vi også opptatt av resultatene.

Da Ap aktivt valgte vekk samarbeidet med MDG, var begrunnelsen blant annet at det ville være lettere å kompromisse med Høyre når man skal avgjøre hvordan natur og areal skal brukes i kommunen. At fem (!) politikere fra Arbeiderpartiet angriper meg med Høyre som skremselsbilde i byutviklingspolitikken, faller på sin egen urimelighet.

Det som derimot har skjedd, er at Ap har blitt gråere, mens resten av verden skjønner at vi må bli mer miljøvennlige. De har selv gått imot sitt eget byråd, som da de valgte en dyrere og dårligere løsning for bybanetraseen ved Griggastemma.

At MDG derimot brøt med byrådet fordi Venstre og Ap ville ha mer uvettig cruisenæring, er kanskje det mest rasjonelle man kan gjøre som miljøparti. Gjett hvem som sikret Ap og Venstre flertall? Høyre.

Men denne byen er for liten for å ha uvenner, derfor er vi konstruktive og vil samarbeide. Vi er bekymret for både Aps og Høyres ønsker om mer motorvei. Det er dårlig nytt for trafikksikkerhet og bomiljø. Vi tror velgerne er smarte og vil ha bedre luft, lavere utslipp, mer mangfold og nærnatur å hygge seg i. Partienes størrelse på valgdagen avgjør.

I motsetning til Ap mener vi at noen saker er for viktige til å la fordummende kjekling om «høyremann i grønn genser» komme i veien. Det er like teit som vannmelon-liknelsen Sylvi Listhaug er opptatt av.

Vi har store utfordringer foran oss, og det krever løsninger og handling. Vil Ap bygge flertall med MDG, er vi åpne for det, men da må de prioritere bybane, ikke motorvei. De må velge klima og god byluft foran luftforurensing og støy. Det vil gi en god by for alle – og en god by for verden.