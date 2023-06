Flere skal få nyte tilgang til sjøfronten

Bading er bra for Bergens borgere.

Grete Line Simonsen (V) vil gjøre det enklere å ta seg et bad i Bergen.

Grete Line Simonsen Bystyrerepresentant, badeentusiast og 4. kandidat for Bergen Venstre

Morgenen før det siste bystyremøte før sommerferien startet byutviklingsbyråd Ingrid Fjeldstad og jeg dagen med badstue. Å starte dagen med å svømme i det kalde sjøvannet og å nyte den dampende saunaen var en oppfriskende og behagelig start på det som skulle bli en lang arbeidsdag. Badstubesøket ga oss ekstra energi og humør til å ta med i et langt møte.

I det samme møtet behandlet vi Venstres representantforslag om flytende badstuer. Sist måned så behandlet vi et annet forslag fra Venstre om at Bergen skal få en egen sjøbadsplan. Så hva er egentlig greien med Venstre og bading?

Venstrepolitikerne Grete Line Simonsen og Ingrid Nergaard Fjeldstad tar et bad og badstu før et langt bystyremøte.

Det er mange grunner til at vi vil gjøre Bergen mer badevennlig. For det første er bading med på å bidra til et aktivt og urbant friluftsliv. Bading er god folkehelse! Men selv om bading bidrar til fysisk og psykisk velvære, så vil jeg også fremheve at mer bading også øker svømmeferdighetene i befolkningen, noe som i neste omgang kan redde liv.

Bading bidrar også til å styrke relasjonen vår til naturen. Vi ønsker at flere i byen skal få nyte tilgang til sjøfronten og sette pris på den nydelige naturen som omringer Bergen by – både på land og vann!

Derfor går Venstre til valg på at Bergen skal få flere offentlige badeplasser og badestiger. Vi vil også tilrettelegge for flere badstuer på og ved sjøen. Venstre er Bergens badeparti, fordi bading er bra for Bergens borgere.