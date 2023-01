Vi må snakke om motorvei-elefanten i rommet

All kunnskap viser at mer vei gir mer trafikk.

Åpningen av motorveien mellom Os og Bergen 31. oktober har gitt høyere biltrafikk, skriver innsenderen.

Thor Haakon Bakke Gruppeleder, Miljøpartiet De Grønne i Bergen

Lørdag 14. januar skriver tallknuser Robert Næss om den økte biltrafikken siden åpningen av bybanens linje 2 til Fyllingsdalen. Det er et paradoks at trafikken øker samtidig som kollektivtilbudet styrkes.

Den manglende puslespillbrikken i Næss sin analyse er at han ikke ser trafikktallene i sammenheng med åpningen av den nye motorveien mellom Bergen sør og Os 31. oktober.

Bare én måned etter åpningen økte biltrafikken med hele syv prosent, altså over 5000 ekstra kjøretøy daglig. Denne økningen i trafikken gir mer støy og dårlig luft i allerede utsatte områder i Bergensdalen, og antall biler fra sør inn mot Bergen er beregnet til å nesten fordobles de neste årene.

Det haster derfor mer enn noensinne å gjøre konkrete grep fra sør. Kollektivfelt og lavere fart er åpenbare kandidater som kun krever politisk vilje fra statens side. Fra Øygarden i vest skal det også bygges motorvei, og staten vingler på kollektivfelt.

Thor Haakon Bakke mener trafikkreduserende tiltak er nøkkelen, ikke mer vei.

Skal Bergen bli en god by for innbyggerne, trengs det gulrøtter som mer gange- og sykkeltiltak, og mye bybaneskinner. Men det trengs også trafikkreduserende tiltak.

Samtidig ivrer flere partier for enda mer motorvei. Arbeiderpartiet har tatt opp kampen med Høyre om å være mest bilparti – og har konkludert at de vil ha en ny motorvei fra Arna til badeplassen ved kongens residens ved Fjøsanger.

Det vil senke trafikken i Bergensdalen med noen prosent, men den reduksjonen kan også sikres med lavere fart, færre felt og andre rimelige grep.

Paradokset er at flere partier vil bruke milliarder på bybane for å bedre byluften og få ned utslippene, men samtidig ivrer for mer motorvei, som direkte konkurrer mot Bybanen.

All kunnskap viser at mer vei gir mer trafikk. At det er populært å bygge tunneler, miljølokk og flytte trafikk, er fullt forståelig. Men det er kostbart, og plan A bør være å redusere trafikken, ikke flytte eller gjemme den. Trafikk har en tendens til å tyte ut et annet sted, slik vi nå ser i Bergen sør.

Det beste for mennesker og miljøet er å gå vekk fra motorvei – og heller bruke milliardene på gange, sykkel og kollektiv.

Det er det som virkelig vil monne.