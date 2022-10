Ser du du noe rom for forbedringer, Nilsen?

Tusen takk til Tom-Christer Nilsen, næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd, for sitt svar til mitt innlegg om skatt. Jeg antar dette betyr at Nilsen, i likhet med meg og mange andre, er opptatt av å finne løsninger som gjør at vi kan beholde noe av det vi har i dag, altså et samfunn med plass til både folk og lønnsomme bedrifter.

Nilsen spør om jeg ville betalt min skatt med like stor glede dersom skatteprosenten var 100, og jeg kan love ham at gratisarbeid er noe vi forfattere er godt vant til, all den tid vi lever med en medianinntekt på 120.000 kroner (tall fra 2015).

Til tross for dette hersker det blant forfattere flest stor oppslutning om den populære ordningen med biblioteker, som gir blant andre Tom-Christer Nilsen fri tilgang til arbeidet vårt – uten å betale en krone.

Stipendordningene er på sin side såpass eksklusive at bare én av ti kvalifiserte søkere kommer gjennom nåløyet, og jeg kunne være fristet til å spørre Tom-Christer Nilsen om han ville tatt en jobb dersom det var ti prosent sjanse for at han skulle ha fått betalt i det hele tatt.

Men for ikke å mase mer om forfatterøkonomi, la meg heller spørre Nilsen om følgende: På Kapitals liste over Norges rikeste finnes det nå 49 personer som er blitt milliardærer på sjømat. Blant dem er det folk som knapt har tatt i et fiskesnøre selv, siden formuen deres i all hovedsak er arvet.

I en tid hvor barnefamilier og pensjonister må stå i kø hos frivillige organisasjoner for å få litt mat i kjøleskapet, ser Nilsen noen muligheter for systemforbedringer?

