Fra å være en dyster godshavn kan Dokken transformeres til et område som ville satt selv Barcode i Oslo i forlegenhet.

Statsbygg bestemmer i disse dager hvor den mye omtalte marine klyngen i Bergen skal bygges. Det diskuteres mye om hvilken plassering som er best, og det er flere gode kandidater. Mange synes å tro at valget alt har falt på Marineholmen. Slik er det ikke. Beslutningen er faktisk ikke tatt ennå, og godt er det.

Marineholmen er et fint sted. Jeg har selv jobbet der, og fått meg leilighet like ved. Det hadde vært stilig å ha utsikt til den marine klyngen rett fra terrassen, og leiligheten hadde sikkert økt i verdi. Men det er andre argumenter som er viktigere. Vi er nå i ferd med å ta noen avgjørende valg for Bergen, som vil påvirke byen i mange tiår fremover. Da gjelder det å velge lurt, både med hodet og hjertet!

Privat

Arkitektkontoret Asplan Viak og et knippe andre bedrifter står bak planen «Visjon Dokken». For en tid siden laget de en animasjonsfilm om hvor eventyrlig stilig det kan bli på Dokken, hvis planene om en ny bydel der lykkes. Denne filmen er virkelig til å få gåsehud av.

Fra å være en dyster godshavn som bryskt separerer bydelene og stenger bergenserne ute fra fjorden sin, kan området på Dokken gjennomgå en transformasjon som ville satt selv Barcode-prosjektet i Oslo i forlegenhet. Det blir mer enn bare en ørliten forbedring – det ville vært som å gå fra Lada til Lamborghini. Det blir monumentalt.

Trygve Indrelid (arkiv)

I Visjon Dokken ser man for seg en samlet utbygging på enorme 490.000 kvadratmeter, og selv dette er et nøkternt anslag. Det blir forretninger, boliger og forskning i skjønn forening. En symbiose av næringsliv, akademia og folkeliv. En koselig kobling mellom bydeler, som gir positive ringvirkninger for nybygg og innovasjon i resten av byen.

I Visjon Dokken er selv ny plassering av Akvariet i Bergen tatt med i beregningen. Grønt, mobilt og inkluderende, med en bydel som prioriterer sykler og bybane over biler. En attraktiv fortetting og bybygging som stimulerer til læring, samarbeid og nærhet.

Mange av argumentene for Dokken, eller i hvert fall noen, kan brukes for Marineholmen også. Dog er det én veldig viktig forskjell: Dokken trenger en marin klynge. Det gjør ikke Marineholmen.

Marineholmen har allerede blitt en kjempesuksess. Dette området er snart ferdig utviklet, og resten kommer av seg selv. Dokken derimot, trenger drahjelp. Den siste puslespillbiten i byen må falle på plass, og den biten er Dokken!

Bergen har ambisjon om å bli en sterk og naturlig motvekt til et stadig større maktsentrum i Oslo. Det er viktig å lykkes med dette, ikke bare for oss, men for hele landet. Bergen har også satt seg mål om å hevde seg internasjonalt på forsknings- og næringssiden. En av de viktigste tingene som kommer inn der, er Dokken. Får vi marin klynge på Dokken, så kommer resten av utviklingen på egen hånd.