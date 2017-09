De unge må få en enkel vei inn i fastlegeyrket. Der det burde være en rød løper, er det nå store kampesteiner i veien.

Fastlegeordningen har en rekrutteringsutfordring som må løses. Noen av de nødvendige tiltakene er startet på Vestlandet, men mer må til både lokalt og nasjonalt.

Fastlegeordningen har vært heftig debattert i sommer, selv om fastlegene står sterkt hos befolkningen. De slås kun av Folkebibliotekene på tillit og tilfredshet med offentlige tjenester, og har siden Difi startet sine undersøkelser i 2010 bare blitt mer og mer populære. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo publiserte i fjor sin rapport om brukernes erfaringer med fastlegeordningen i tidsrommet 2001-2015. Denne viser at ventetidene er på vei ned. Fastlegene jobber godt.

Men etablerte fastleger varsler nå om utfordringer for dem som står i feltet. Med flere og flere oppgaver må de arbeide lange dager for å få tid til pasientene. De er særlig bekymret for rekrutteringen av fremtidige fastleger. Lenge har det vært rapportert utfordringer med å rekruttere fastleger til distriktene. Nå er det også vanskelig å få kvalifiserte søkere i byer som Stavanger, Trondheim og Harstad.

En grunnleggende forutsetning for at fremtidens leger skal ønske å arbeide som fastleger, er gode rammebetingelser. Vi ønsker tid til pasientene, for det tar tid å se helheten i noens liv. Samtidig ønsker vi også tid til å ivareta vår egen familie. De foreslåtte løsningene om kortere pasientlister og flere fastleger er derfor lett å støtte. Men mer må til for å rekruttere fremtidens leger.

De unge må få en enkel vei inn i fastlegeyrket. Der det burde være en rød løper, er det nå store kampesteiner i veien. Det er nødvendig med mer forutsigbarhet i fasen der man etablerer seg som fastlege. Derfor må det være mulig for en fersk fastlege i en oppstartsfase å kunne velge fastlønn. Bergen kommune sitt prosjekt med fast stilling og lønn for fastleger i starten av sin spesialisering (ALIS-Vest), har hatt positiv effekt på rekrutteringen. Flere må ta lærdom fra dette prosjektet.

Samtidig må fastlegenes fleksibilitet ivaretas gjennom næringsdrift. Dette har vært en suksess og har gjort at pasientene har god tilgang til sin fastlege.

Når det er et politisk mål at pasientene i fremtiden skal møtes nærmere hjemmet, må studentene også møte pasientene mer i primærhelsetjenesten gjennom studiet. En legegruppe fra Praksisprosjektet til Universitets- og høyskolerådet anbefalte derfor at alle medisinstudenter burde ha minst 10 uker praksis i primærhelsetjenesten. Ingen av de norske studiestedene har det i dag.

Ved Universitetet i Bergen har de prioritert å øke mengden med slik praksis fra fire til seks uker. Det er et forsiktig steg i riktig retning. Mer praksis fra tidlig i studiet kan skape større interesse for faget slik at flere får lyst til å bli fastlege i fremtiden.

Nå studerer nesten halvparten av alle norske medisinstudenter i utlandet. Der møter de lite allmennmedisin i studiet. En økning av antall studieplasser for medisin i Norge er en måte å gi flere erfaring med den delen av helsetjenesten. Det kan bidra til at flere studenter ser det å bli fastlege som en mulig yrkesvei.

For å få flere studieplasser i Norge, har Legeforeningen tatt til orde for at Stavanger kan bli et eget studiested for medisin. Det må i så fall utvikles som et allmennmedisinsk sterkt studium. Samtidig trenger vi også leger med utdannelse fra utlandet. De bringer med seg viktig erfaring og nye perspektiv inn i den norske helsetjenesten.

I vår ga en rapport fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin grunn til bekymring for at ansettelsesprosessen til første del av spesialistutdanningen (LIS1) gir en fordel for rekruttering av leger til sykehus. I dagens system søker nemlig LIS1-kandidatene fortrinnsvis på sykehus, med varierende mulighet til å påvirke hvilken distriktskommune de skal arbeide i. Det skaper motvilje mot å jobbe i distriktene når man bare plasseres et sted uten mulighet til å påvirke hvor man kan jobbe. Derfor må det legges til rette for at kommunene og LIS1-søkere får mulighet til å gjensidig velge hverandre.

Vi har bygget en helsetjeneste som i stor grad avhenger av fastlegene som portvoktere til spesialisthelsetjenesten. En slik organisering er helseøkonomisk fornuftig. Men kanskje det viktigste er at det gir fastlegen mulighet til å se helheten i pasientenes liv og ivareta dem på en best mulig måte. Likevel har politikerne ennå til gode å presentere tiltak som viser at de forstår situasjonen. Vi forventer mer i et valgår.