Jeg vil ha tilbake ruten til og fra sentrum og om Lagunen, Krambua og Fjøsanger.

Flybussen har lagt ned ruten til og fra sentrum og om Lagunen, Krambua og Fjøsanger. Dette medfører at alle som bor fra Danmarks plass, Fjøsangerveien, Krambua, Sjølinjen og Hop blir fratatt all flybusstjeneste, med unntak av noen avganger på nattetid. Vi som bor i dette området blir nå henvist til vanlig ordinær rutebuss og bybane. Har noen i Flybussen og Tide selv prøvd å ta disse transportmidlene når man kommer med fullastede kofferter? Kanskje har man en taxfreepose i den andre hånden? Felles for begge disse transportmidlene er at det finnes ikke plass til kofferter og bagasje.

Er man så heldig at man finner et ledig sete må man tviholde på reisegodset så det ikke «forsvinner» og skader øvrige passasjerer. Videre må man på Lagunen ta ut all bagasje og reiseeffekter og flytte dette over til neste reisealternativ før man har mulighet til å komme frem til bestemmelsesstedet. Dette er langt fra en tilfredsstillende ordning, selv for folk som ikke har passert pensjonsalderen.

Det virker helt uforståelig for meg at selskap med enerett på flybusstransport i Norges nest største by, klarer å legge ned denne ruten. Det kan ikke karakteriseres på annen måte enn at Flybussen går baklengs inn i fremtiden. Det oppfordres på det sterkeste å reversere denne nedleggelsen og komme i gang med denne ruten snarest.