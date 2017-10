Utstillingen på Kode 1 viser ingen ambisjoner om å bli et interaktivt og spennende museum hvor barn og voksne kan komme for å se, undersøke og lære.

I vår overvar jeg åpningen av Kode 1 under Festspillene etter to år med renovering. Tiden før og etter åpningen var preget av viktig og naturlig kritikk mot valg av den eneste utstilleren. Jeg har besøkt museet tre ganger etter åpningen med et åpent og utforskende sinn, og finner det påfallende at ingen så langt jeg har fått med meg, har kritisert kurateringen av de øvrige utstillingene som nå er «nyåpnet». Kode 1 er, og har vært, et kunstindustrimuseum. Utstillingene skal vise et representativt og aktuelt utvalg av museets samlinger, og formidle kunnskap om dem.

Jeg mener at utstillingen er direkte pinlig. Det fremstår for meg som om en komité har bestemt seg for å etterape enkelte visuelle egenskaper ved en museumstrend som etter hvert har gjort seg gjeldende internasjonalt, nemlig magasinmuseet. Et magasinmuseum er for øvrig fantastisk når det fungerer i møtet med publikum, og går i korte trekk ut på å kombinere oppbevaring og visning av gjenstander i et lukket, gjennomsiktig magasin.

Om det er renoveringsarkitektene, kuratorene eller museet selv som har sporet av her, er uvisst. Studiemagasiner er på ingen måte noe nytt, The Met i New York var tidlig ute med dette allerede på 1970-tallet, lenge før kunstindustrimuseets forrige renovering. Videre er Archidepot i Tokyo, V & A i London, Brooklyn Museum, og ikke minst Det Historiske Museum i Luzern, Sveits, gode eksempler på potensialet i studiemagasiner. Hele poenget er å adressere fugeprosessen mellom konservering av samlingen og tilgjengelighet for publikum. Studie- og visningsmagasiner er et redskap for at museene skal bli mindre som isberg, der mesteparten av dem ligger under overflaten.

Det første problemet som dukker opp ved bruken av studiemagasin er hvordan kunnskapen om objektene formidles til publikum, og det er på dette første og mest åpenbare punktet det er tydelig at museet svikter. Samlingen av objekter er redusert til visuelle kulisser og pynt, de få og mangelfulle magasinene gjør at hele magasin-temaet først og fremst leses som et interiørmessig stilgrep mer enn en formidling av objektene og kunsthåndverket rundt dem.

Marita Aarekol

I et studiemagasin skal betrakterens interesse vekkes av objektets egenskaper, og man skal selv kunne tilegne seg kunnskap om det på en enkel måte. Museets rolle er å inspirere, vekke engasjement og tilgjengeliggjøre. I et magasinmuseum skal man prøve å unngå den styrte betraktelsesprosessen, og la publikum selv gjøre sine oppdagelser. På Kode 1 er det ikke mulig å gjøre disse oppdagelsene. De såkalte «magasinene» i Kode 1 fremstår i stor grad som nøye utvalgt og kuratert som estetisk tilfredsstillende titteskap fremfor å være faktiske oppbevaring- og konserveringsmetoder. Det er også en forskjell mellom studiemagasin og visningsmagasiner som er veldig uklar her. Den totale mangelen på vedheng på de ulike objektene fratar også betrakteren muligheten til å tilegne seg grunnleggende kunnskap om det man ser, og setter en effektiv stopper for den videre oppdagelsesprosessen.

Vi ble under forrige besøk fortalt at magasinene inneholder gjenstander på vent mellom utstillinger, utlån til andre museer eller til bruk i forskning. Da jeg spurte hvor objektene i studiemagasinet jeg betraktet kom fra eller var på vei, fikk jeg vite at det ikke skulle noen steder, men var plukket ut for å vises for meg. En konvensjonell, kuratert visning med andre ord. Jeg fikk også beskjed om at arbeidene var sortert etter opphavsland, kunstner og alder. Hvilket land, kunstner eller alder var det ingen på museet som kunne fortelle meg, selv hvor ivrig jeg spurte om konkrete gjenstander i utstillingene.

Jo mer informasjon man vet at man har tilgang på, desto større blir nysgjerrigheten for å utforske både det historiske aspektet, håndverket og det materielle i gjenstandene. Sammensetningen av gjenstandene i visningsmagasiner burde være museets måte å dra linjer mellom dem på tvers av de tekniske egenskapene, og aktualisere dem i en samtidskontekst.

På Kode 1 fikk jeg beskjed om at dersom jeg ønsket informasjon om noen av objektene, kunne jeg sende en e-post til museet. Dette er utilgjengeliggjøring av vår kulturarv. Hvorfor har ikke objektene en QR-kode, slik at betrakteren selv kan få tilgang til tekst- eller lydfiler som gir utfyllende informasjon om historie og sammenheng? Hvor er linken mellom fortiden og nåtiden?

Utstillingen er uforståelig, og viser på ingen måte ambisjoner om å bli et interaktivt og spennende museum hvor barn som voksne kan komme for å se, undersøke og lære. Jeg vandret opp og ned de gedigne, nydelige trappene i en nærmest mørklagt hall som på ingen måte kom til sin rett. Sprukket murpuss og dårlig belysning fikk den til å fremstå som glemt og neglisjert i renoveringen av den italienske nyrenessansebygningen som hittil har kostet titalls millioner. Her var det natt på museet.