Eg hyllar fellesskapets helsevesen og alle dei som jobbar der.

Eg er heldig som bur i Noreg – heldig fordi vi har eit av verdas beste helsevesen. For ein innsats dei gjere, dei som arbeider der. Døgnet rundt, alltid smilande, veit ikkje kva godt dei skal gjere for deg. Fagleg på topp, profesjonelle på alle nivå i si utføring og samtidig opne, rolege, tilltisvekkande.

I det siste har eg hatt ein del med dei å gjere. Noko var planlagt, andre ting meir akutt. Som då eg var aleine på det veglause småbruket mitt og forsto at eg måtte ringe 116117. Stemmen svarte vennlig, eg forklarte, han rettleia, sa at det var heilt rett av meg å ringe. Ba meg legge på så han kunne varsle ambulansebåten og at eg ville bli oppringt av dei.

Dei ringte, rolege, sindige. Henta meg. Undersøking om bord. Til legevakta i Florø. Vidare til sjukehuset i Førde. Innlagt. Lækjarar, sjukepleiarar, prøvar, diagnose, medisinar, omsorg, men mest av alt tryggleik.

Ro i sjela – var komen i trygge hender. Heim etter nokre dagar. Oppfølging, openheit, velvilje.

Det samme på Haukeland for litt sidan. Store forhold. Mange pasientar. Mange helsearbeidarar. Mange omsyn. Eit planlagt inngrep. Oppmøte, vennleg mottaking, undersøking og førebuingar. Proft og skikkeleg. Ned til dei grønkledde. Same vennlege og profesjonelle mottakinga, sjekklister, forklaring, samtale. Alt roleg og trygt.

Vakna opp. Yrande liv med stadig nye, nyopererte som blei trilla inn og fekk plass der dei som var «ferdigvakna» blei køyrd tilbake til sengeposten. Ein imponerande logistikk.

Lækjarar, sjukepleiarar, dataskjermar, maskiner, loggar, undersøkingar, oppfølgingar på kvar pasient. Hektisk, men rolege, sindige helsearbeidarar. Omsorgsfulle, nøyaktige, seriøse og forklarande, støttande for dei som trengte det.

Endå ein gong var eg i trygge hender. Fullstendig trygg.

Så hektisk, så mangfoldig, så store forhold, så mange mennesker med ulike roller og ansvar. Og samtidig så nære og profesjonelle.

Dei kjem frå Bulandet, Danmark, Kråkenes, Ørsta og Polen. Dei er der for deg når du treng dei.

Imponerande!