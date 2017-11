Det er fritt frem for dem som ønsker å selge boligen selv. Man kan også være sin egen advokat eller stille diagnoser på egen sykdom.

På tide å bli kvitt eiendomsmeglere, spør Trond Bendiksen i BT søndag 29. oktober. Det er for så vidt et berettiget og fornuftig spørsmål. Bendiksens påstand er at «en eiendomstransaksjon fordrer kun at selger og kjøper er gjensidig opplyst om teknisk tilstand og enighet om pris på objektet».

Dette viser etter min mening at Bendiksen ikke skjønner hva eiendomsmegling handler om. En eiendomsmegler er i hovedsak en mellommann som skal sørge for at selgere finner den kjøperen som er villig til å betale mer enn alle andre potensielle kjøpere. Meglere er helt unødvendige om de ikke gjør riktige ting, men verdifulle om de skaper gode resultater. Spesialisten er stort sett bedre enn amatøren på de fleste områder- også innenfor eiendomsmegling.

Bendiksen fortsetter med spørsmål om hvilken kompetanse meglere har som bidrar til verdiskapning i samfunnet. Det ideologiske utgangspunktet er at dersom meglerne gjør jobben sin ordentlig, vil det være en stor samfunnsmessig gevinst i at mennesker bor mer riktig. Det vil lede til færre skilsmisser, mindre stress i forbindelse med avstand til arbeidsplass, tryggere skolevei, mindre forurensning og mye annet.

Megleren kan synliggjøre verdiene gjennom å peke på hva som er relevant. Stikk i strid med det mange kanskje tror, er det sjelden det isolert sett er et hus man kjøper – det er nye rammer for en ny fremtid. Meglingen består i å skjønne hvordan vi kan bidra til å gjøre menneskers liv bedre gjennom å påvirke dem til å ta rette valg når det kommer til eiendomshandel.

Bendiksen spør også om hva en eiendomsmegler egentlig kan. En eiendomsmegler er utdannet minimum tre år, de fleste fra BI, og har deretter en lærlingperiode på minimum to år i et meglerfirma før de kan søke bevilling hos Finanstilsynet og kalle seg megler. Frem til da er de meglerfullmektiger. Flere har annen utdanning i tillegg.

En god megler skal ha full kontroll på renter og den økonomiske situasjonen i markedet. Er det noen indikatorer som forteller at markedet er bedre om en uke, en måned, eller et halvt år? Er det noen forhold som er spesifikke for akkurat det området du er i, eller for kjøpegruppen som normalt er mest interessert i området. Det er for eksempel stor forskjell på å selge på Nygårdshøyden i Bergen når studentene rykker inn i juli/ august, og bare uker etter når de er i hus og studiene har startet. Meglere skal ha den juridiske kompetansen slik at man kan være en trygg og god rådgiver på alle sider ved boligsalget.

Bendiksen påstår at en eiendom man kjøpte i 2010 har doblet seg til 2015. At eiendomsmarkedet dobler seg hvert femte år, er tatt helt ut av løse luften. Det er rett og slett ikke riktig og viser hvor farlig det er å resonnere på bakgrunn av fullstendig meningsløs og mangelfull kompetanse. Kanskje han også er en av dem som bruker boligpriskalkulatorer ukritisk?

Meglere må også være et vandrende reklamebyrå. Bilder og tekster skal settes sammen, tekster skal skrives, dokumenter sikres og alt fra reguleringsplaner og byggetegninger skal sjekkes før man formulerer seg.

Bendiksen bruker et eksempel fra Brennpunkt for å vise at meglere er inkompetente. Programmet viste at noen meglere i Oslo hadde solgt eiendom off-marked. Det var altså gjennomført salg uten ordinære annonser og visninger. Det var meget uheldig ettersom verdien viste seg å være langt høyere når eiendommene ble solgt senere.

At det er misbruk av kompetanse i vår bransje, er sikkert ikke ulikt andre bransjer. Men enkelttilfeller er ikke beskrivende for en hel bransje. Jeg hadde en rørlegger som glemte å koble røret til utekranen før han satte trykk på vannet. Det fylte vann i hele veggen min. Er alle rørleggere udugelige da? Jeg tror ikke det. Jeg er ganske sikker på at de fleste er opptatt av å gjøre en så god jobb som mulig for dem som har vist dem tillit.

Når det gjelder vederlag, er meglere stort sett på jobb syv dager i uken, morgen middag og kveld om de har mange kunder og omsetter godt. Slik som advokater og andre som har god betaling. Vederlaget er stort sett under de 2,5 prosentene staten tar for å stemple skjøtene som megler har sendt inn til kartverket. Hva syns du om skjevheten i denne betalingen?

Det er fritt frem for dem som ønsker å selge boligen selv. Man kan også være sin egen advokat eller stille diagnoser på egen sykdom. For mange er det bedre å forholde seg til en fagmann, men det forutsetter naturligvis at kvaliteten i faget holdes høyt. En god megler overlater ingenting til tilfeldighetene og gjør alt det beste fordi det er det ansvaret man har påtatt seg. Men alle er ikke like – ei heller i konsulentbransjen, advokatbransjen eller andre bransjer. Du må finne noen som er flinke – sikkert ikke ulikt din egen bransje.

En lengre versjon av teksten ble først publisert på proaktiv.no.