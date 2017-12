Mor mi på over nitti var hos lege, og det vart bestilt bil. Etter to og ein halv time køyrde ein annan pasient ho heim.

Eg har mange gonger undra meg på om det er krav til geografikunnskap hos dei tilsette i Pasientreiser. Ein nyoperert pasient frå Arna kunne ikkje vere med i bilen som skulle frå Bergen til Osterøy, for det «var ikkje same vegen». I staden vart han plassert i ein bil som var både på Laksevåg, i Fana og Fyllingsdalen før turen gjekk til Arna.

To naboar vart sende i kvar sin bil utan at det var medisinsk årsak til det. Eg kan ramse opp utruleg mange døme.

Men for eit par veker sidan toppa det seg. Mor mi på over nitti år var hos lege, og etter konsultasjonen vart det bestilt bil. Det vart purra på nokre gonger dei neste to timane, og kvar gong fekk dei beskjed om at bil var på veg. Etter to og ein halv time var det ein annan pasient som køyrde ho heim.

Me undrast på kvar den bilen kom frå som var på veg til Arna i over to timar?