Måtte min rusavhengige søster bli rusfri for å fortjene min kjærlighet?

Da jeg utdannet meg til sykepleier på 90-tallet lærte vi å forholde oss til pasienten på en profesjonell måte. Vi lærte å utvise empati, men å beskytte oss selv (og pasienten) mot å komme for nær. Kunnskapsgrunnlaget for denne tilnærmingen er jeg usikker på.

Men hva med kjærligheten? Hva med det å våge å komme nær?

Jeg har vært pårørende innen rus/psykiatri i mange år. Jeg har opplevd de brutale tapene. Smerten som dundrer i sjelens sårbare vegger, angsten som får deg ut i grenselandet av hvor du trodde det var mulig å eksistere. Jeg har fått telefonen en søndag om at det er over. Broren min sin kropp er funnet. Livet som i det ene øyeblikket var en kalender med avtaler, bursdager som skulle feires, kaffekopper som skulle drikkes, klemmer som skulle deles og ord som «jeg elsker deg» skulle utveksles, har brutalt stoppet. Til den øredøvende stillheten, den uutholdelige smerten, verden som mistet fargene, livet som redefineres og verden som aldri blir den samme. Pusten er ikke lengre en brystkasse som heves og senkes, og hjertet pulserer ikke lengre. Aldri mer.

Mitt hjerte ble knust. Sønder og sammen. Jeg har kjent beina knekke under meg, avmakten tatt bolig i meg og kroppen som har vrengt seg i grenseløs sorg. Og nettopp derfor har jeg lært at kjærlighet ikke er farlig. Det som er farlig er å oppleve seg ensom, ikke god nok, å bli ignorert, ekskludert, og oppleve seg uverdig og ikke elsket.

Som pårørende og som leder for brukerkonferansen i rusfeltet, RØST, har jeg erfart betydningen av kjærlighet som en helsefremmende og livreddende kraft. Mine læremestere har vært mine søsken og de mange brukerne og pårørende jeg har møtt, og som har delt av sin innsikt og erfaring. Jeg oppdaget at jeg var en del av problemet. Jeg måtte lære meg å elske betingelsesløst. Må en kreftpasient kvitte seg med kreften for å være verdig kjærlighet? Nei, så hvorfor måtte min rusavhengige søster bli rusfri for å fortjene min kjærlighet? Jeg er glad jeg forsto betydningen av aksept, kjærlighet og hvilken frihet det ga meg som pårørende.

Jeg så deg i sykesengen. Svak og medtatt lå du tilkoblet ledninger for overvåking. Du hadde overlevd nok en overdose. Da jeg så deg, skjønte jeg at jeg elsket deg. At du var fullkommen som du var. At du ikke behøvde å bli rusfri for å bli elsket av meg. Jeg bestemte meg for å aldri slippe deg. Jeg bestemte meg for å bære livet sammen med deg. Gå veien sammen med deg. Til du klarte å gå alene.

I dag løfter du meg. I dag bærer du meg. I dag er du min løve.

Denne holdningen har jeg tatt inn i mitt arbeid med rusavhengige i Bergen. Kunsten er å legge til rette for at mennesket ses for sine kvaliteter og ressurser fremfor sine feil og mangler. I denne sammenheng blir språket viktig. Endrer vi språket, endrer vil bildene. Endres bildene, så endrer vi virkeligheten. Det er et valg. Jeg velger å vanne rosene fremfor å luke ugresset.