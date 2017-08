Jeg og alle andre nostalgikere er medskyldige i at Fisketorget forsvant: Vi sluttet å gå der for å kjøpe fisk.

I en billedgruppe på Facebook kalt «Bergen før i tiden», vises det ofte fotografier fra Fisketorget, uvegerlig fulgt av nostalgiske kommentarer. Mange ønsker seg de gamle tidene tilbake, da strilene med fisk på torget sto. Jeg også husker lyse sommerdager med min mor på torget for å kjøpe pale. Ikke så tydelig husker jeg dager med nordvest og valleslette og blåfrosne våte fiskemannknoker i saltvannsbøtten. Vi var der vel ikke så ofte, da?

Sølvi Pedersen skriver i BT at politikerne som er ansvarlige for at Bergen ikke har et yrende liv på torget lenger, burde skamme seg. Og i samme rennet savner hun den gode gamle fiskebilen rundt i bydelene, egentlig en konkurrent for ferskfisktorget? Men hun avslutter poetisk med noe vesentlig: «Følede freden ... Og grep til min lommebok, eg ska på torget og kjøpe torsk!»

Byråden for byutvikling Anna Elisa Tryti (Ap) tar opp hansken, men i disse valgkamptider handler ikke uventet innlegget hennes hovedsakelig om det gale Høyre har gjort, og alt det flotte nåværende byråd skal gjøre. Men også hun slutter med et vesentlig poeng: «Torgets fremtid er avhengig av forbrukerengasjement. Vi må alle bruke Torget som markeds- og møteplass!»

Jeg, Tryti, Pedersen og alle andre nostalgikere på Facebook er medskyldige i at Fisketorget forsvant: Vi sluttet å gå der for å kjøpe fisk! Det ble enklere og billigere med ferskvaredisken hos Meny eller Obs, og ferskpakket vare hos de andre kjedene. Vi ble som dagens turister: Fisketorget ble et sted det var koselig å gå og kikke på godværsdager, men fiskemiddagen kjøpte vi i billigkjedene.

Vi bergensere bør slutte å drømme om det som engang var Fisketorget, det er ikke mulig å gjenskape nettopp dét. Politisk kan nok Torget renses for serveringstelt; noen få fruktselgere finnes fortsatt, men fiskestrilene er nok en utdødd rase. Men vi kan ta vare på andre deler av Den snurrige By ved å besøke og bruke: butikker og kafeer i Vågsbunnen (middelalderbyen), rekreasjon i Byparken og Nygårdsparken (før den blir okkupert igjen), Bryggen og Bergenhus, sjøhusmiljøet i Skuteviken og Sandviken. Fortsatt mye å oppdage for gamle nostalgikere. Vel møtt!