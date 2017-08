Ingenting er som å grave seg ned i pensum på en skikkelig dårlig dag.

Du er kanskje en av dem som liker faget du studerer bedre enn de fleste. En av dem som sitter lange dager på lesesalen, som ikke vil gå hjem om kvelden, og som leser pensum med glede. En av dem som skulle ønske studietiden kunne vare for alltid, fordi du føler så sterk kjærlighet til faget ditt. Og som derfor befinner deg i et evig tomrom der pensum er din eneste substitutt for ekte kjærlighet. Denne er til deg.

Denne er til deg som prøver å imponere dama med at du «skal gjøre det gode mot henne», mens hun ser oppgitt på deg og ber deg for ørtende gang om å slutte å sitere Hamsun i sengen. Du som prøver å skaffe deg dame ved å fortelle henne om jordsmonn og berggrunn og fjellkjeder, men hun bare ler og lar deg ikke bestige hennes fjelltopper i kveld. Og til deg som bare har gitt opp, fordi du ikke klarer å knekke sjekkekoden. Er det Java-kode? Er det R? Binærkode?

Du vet ikke, og det er helt pyton å føle at man ikke får det til. Det er ikke lett. Radka Toneff sang at «The school is a harsh mistress» (eller i alle fall noe i den dur), og på mange måter hadde hun nok rett.

Blikket du får fra pensumboken når du går tidlig hjem til tacofredag med kjæresten, er skremmende likt blikket du får fra kjæresten når du går tidlig hjem fra søndagsturen til noen timer i tosomhet med kompendiesamlingen.

De snurte kommentarene om at «du prioriterer meg ikke lenger», kommer fra alle hold – både fra forelesningene du forsov deg til fordi du hadde lest pensum på sengekanten hele natten, og fra tinder-daten som lå ved siden av deg den natten og lurte på om du ikke skulle slukke lyset snart. Og fra mamma, som ikke har sett deg siden semesteret begynte. For halvannet år siden.

Relasjoner og forhold er en prøvelse for en som elsker faget sitt. For hvordan skal man kunne konkurrere med solbrune kropper i kajakk og på fjelltopper, når toppen av lykke for en selv er å ligge på sofaen og humre over at «det Popper opp i hodet mitt at det Kuhn-e vært kjipt å være Lakatose-intolerant»? Og hvordan opprettholder man et forhold når inntak av alkoholholdige drikker korrelerer med forståelsen av at du og din kjære med tiden har blitt som to negativt ladede ioner: Dere frastøter hverandre!

Men uansett om det går bra eller dårlig i livet ditt, vil faget alltid være der for deg. Det er ingenting som er som å grave seg ned i pensum på en skikkelig dårlig dag, og grave seg opp noen timer senere med ny kunnskap og en god karakter på eksamen. Og hvem trenger søndagskjæreste når man har forelesninger som podkast? Da kan man sovne til lyden av kunnskap i sin egen stue.

De sier at det er ingen kjærlighet som kan overgå morskjærligheten. Jeg sier at størst av alt er fagkjærligheten. Faget ditt vil aldri svikte deg.

Studentmeninger.no arrangerte i sommer skrivekonkurranse for studenter. I juryen satt Liv Skotheim (BT), Maria Rud Halvorsen (BT) og redaktør i Studentmeninger Håkon Leth. «Faget ditt vil aldri svikte deg» vant 2. plassen.