Vi må være klinkende klare på hva som er våre verdier og lover.

I BT 8. august skriver Sæbjørg Walaker Nordeide et innlegg hvor hun kritiserer Sylvi Listhaug for å hevde at kristne verdier er en norsk verdi. Nå har vel Listhaug aldri hevdet at kristendommen oppsto i Norge. Selvsagt kom kristendommen fra det jødiske folk og Jerusalem, spredte seg oppover Europa i tidlig middelalder og kom til Norge. Kristendommen utgjør en dyp strøm i norsk historie, og Norge har selvsagt vært påvirket av dem som skjedde i Europa. Det er ikke det debatten dreier seg om.

Den vestlige kulturarven er unik. Den politiske utviklingen bygger på individets frihet og rettigheter, rettsstat, demokrati, konstitusjonalisme, maktfordeling, skille mellom stat og kirke, nasjonalstater og økonomisk frihet seg. Kristendommen har vært en sentral del av denne utvikling, eksempelvis går tanken om individets frihet tilbake til reformasjonen og den politiske tenkning som fulgte i kjølvannet av den. Rettighetene var gitt av Gud til den enkelte, dermed var rettighetene ukrenkelige og iboende, og statens oppgave var å beskytte rettighetene. Norge har vært en del av denne utviklingen, for eksempel i vår egen grunnlov.

Mange innvandrere som kommer til Norge tilstreber seg å følge de verdier og normer vi bygger våre samfunn på. Men en del har med seg en kultur og religion som på mange måter strider mot våre verdier. Individuell frihet innebærer at tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er forbudt i Norge, mens det i en del land er akseptert. Religionsfrihet innebærer at det er fullt tillatt å kritisere religion eller konvertere til annen religion – i en del muslimske land innebærer dette dødsstraff. Individuelle rettigheter innebærer at kvinnen og har samme rettigheter som menn og oppmuntres til utdanning og arbeid – i en del land er kvinnen undertrykt og under en svært negativ sosial kontroll.

Det er her vi må være klinkende klare på hva som er våre verdier og lover. Derfor har regjeringen satt i gang et 50-timers kurs til asylsøkere i mottak slik at de fortest mulig skal få en innføring i hva som er våre verdier. Og derfor må vi være tydelige i reaksjonen når noen krenker disse prinsippene.