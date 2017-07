Jeg er svært så glad i både kone og barn, men dette må være den ideelle metoden å initiere en fremtidig skilsmisse på.

LARS HOLGER URSIN

— Vi har sluttet å tenke at det skal låte likt på plate og live, sier gitarist Inge Joakim Rypdal.

Gapet mellom Emmerhoff live og på plate blir stadig større. Det er helt bevisst.

— Vi gjør det både for å gi publikum nye versjoner av låtene, og holde dem friske for oss selv. Vi gjør aldri to like konserter etter hverandre, forklarer gitarist Arild Vikane. Greit med litt variasjon, for Emmerhoff har spilt mye ute det siste året. Bare ikke i Norge.

— I fjor var vi stort sett i utlandet og spilte, sier Inge.

— Vi gjorde vel rundt 80 konserter fordelt på tre europaturneer, sier Arild. Og trekker frem Tyskland og Nederland som de landene der de har funnet inspirasjon og flest fans.

— Tyskerne er veldig åpne, de vil gjerne at du skal holde på en stund. Det er både utfordrende og tilfredsstillende. Da får vi større muligheter til å leke, sier Inge.

Kreative dagen derpå

Den leken virker tydeligvis stimulerende på kreativiteten. Emmerhoff vet nemlig å ta vare på de beste øyeblikkene - «Black Mark» fra den nyeste platen, «Electric Reverie», oppsto for eksempel som et improvisert parti på en konsert i Tyskland i fjor. Nærmere bestemt i Bocholt i mars.

— På en særdeles fyllesyk søndag, humrer bassist Einride Torvik.

Emmerhoff håver inn femmere og seksere for hver ny plate de lager. Så langt er de likevel ikke blitt søkkrike på musikken sin. De skyr store plateselskaper og profesjonelle promofolk. Ingen pressekonferanser, videoopptak med spesialinviterte utenlandske fotografer. Dette intervjuet ble gjort blant rekekabareter og tallerkener med dagens suppe i kafeen på Sundt. De er tilsynelatende fornøyde med det.

— Arbeidsmessig er vi vel der vi vil være, sier Einride.

— Men det hadde vært bedre med litt bedre vilkår rundt, legger han til.

— Sakte ekspansjon, er det ikke det man sier, smiler Inge.

Litt demokratisk

Og bandet har god tid. «Electric Reverie» er den platen bandet har skrevet på kortest tid så langt. Og de har fortsatt mange flere plater i magen.

— I starten var vi mer regissert og stivere, forklarer Einride. Strenge regler var nødvendige, siden de fem privat har sterkt divergerende musikksmak.

— Paletten blir bare bredere nå. Vi har tross alt spilt sammen i åtte år, og begynner å få litt peiling på hva de forskjellige liker av musikk, sier Inge.

— Jeg trodde sjøl det skulle bli vanskelig å skrive flere plater etter debuten. Men det blir bare bedre. Det har kanskje med å gjøre at flere er involvert i låtskrivingen, mener Arild. For selv om vokalist Gunnar Emmerhoff fortsatt leverer brorparten av ideene, er bandet mer demokratisk enn navnet skulle tilsi.

— I alle fall inntil et visst punkt, sier Inge.

— Altså, vi sitter ikke og stemmer, gliser Arild.