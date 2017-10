I heile etterkrigstida har Austerrike vore styrt av to store parti. Det kan det bli slutt på i valet 15. oktober.

15. oktober er det val til Nasjonalrådet (Nationalrat) i Østerrike. Valet er formelt eit parlamentsval, men det vil indirekte også vera eit kanslarval (statsminister).

Austerrike er republikk, og ein president er statsoverhovud. Presidentvalet i 2016 var svært hendingsrikt og eit slags forspel til det komande nasjonalrådsvalet.

I heile etterkrigstida har Austerrike vore styrt av to store parti, på høgresida ÖVP (Folkepartiet) og på venstresida SPÖ (sosialdemokratane/sosialistane). Ofte i ein storkoalisjon. Samstundes har landet hatt eit særegent «System Österreich». Dei to store og breie partia har nesten monopolisert landet mellom seg. Partiboka har vore viktig.

Systemet har hatt eit korporativt preg, og det har vore vanskeleg å få plass til opposisjon. Det partiet som har klart å presse seg plass, har vore eit ytre høgreparti, FPÖ (Fridomspartiet). Til tider har det klart å vera koalisjonspartnar, men da til stor europeisk misnøye, som til dømes i tidlegare partiformann Haiders tid.

FPÖ har røter i restene av gamle overlevande nazimiljø, men med åra har desse røtene forsvunne. Men framleis er det spekulasjonar om at denne arven ikkje heilt er borte, eller at den har fått nye former.

Det er viktig å få med seg at FPÖ har vore kanal for opposisjon og nye tankar som ikkje har kunna koma fram gjennom dei to etablerte gamle partia, og tankane har gjerne vore svært nasjonale. Det finst rett nok andre små parti - liberale, grøne og private parti, men dei har berre hatt nokon storleik ei kort tid. No har dei ei tilslutning på tre til seks prosent.

Ved presidentvalet i 2016 var det fem-seks seriøse kandidatar. Kandidatane for SPÖ og ÖVP fekk til saman berre 22 prosent av stemmene og kom på fjerde og femte plass. I andre runde var dei følgeleg ikkje med. Valet stod mellom FPÖ (Hofer) og die Grünen (Van der Bellen) - eit teikn på at det gamle systemet var i krise. Van der Bellen vann krepent, og FPÖ klaga. Grunnlovsdomstolen tok klagen til følgje, og ved nytt val i oktober 2016 vann Van Der Bellen med betre margin.

Samstundes var det skjedd kanslarskifte i mai 2016, og Werner Faymann (SPÖ) måtte gå av. Årsaka var særleg flyktningekrisa, han var komen i «klem» mellom frontane, velkomst og grensekontroll. Først følgde han den tyske forbundskanseleren Angela Merkel og venstresida i eige parti, så slo han om og følgde høgresida i partiet og høgresida i landets politikk. Den nye kanslaren vart Christian Kern (SPÖ), som var tidlegare generaldirektør for Dei austerrikske statsbanane (ÖBB), og han hadde meir bakgrunn vrå næringslivet enn frå det politiske miljø.

Politisk «farge» er viktig i austerriksk politikk. Dagens regjering er ein koalisjon av SPÖ (sosialdemokratane) med farge «raud» og ÖVP med farge «svart» (Folkepartiet). Dei har styrt - det eine eller det andre - eller saman i heile etterkrigstida. FPÖ, frihetspartiet, har fargen «blå».

Ved valet no stiller formannen for SPÖ, Christian Kern, opp mot Sebastian Kurz, som er utanriksminister og formann for ÖVP, og dei sit saman i regjeringa. Den fremste utfordraren er Heinz-Christian Strache, formann i FPÖ. Desse tre har etter siste meingsmålingar 28, 24 og 17 prosent tilslutning som kanslar dersom han vert direkte valt. Men partia dei fører, får 32, 26 og 25 prosent. Prosentane skifter dagleg.

Det er mange fleire parti med i valkampen, men berre tre av dei har i denne samanheng interesse. Dei er alle småparti, som det litt uklart liberale partiet «Neos», det grøne partiet «Die Grünen» og det grøne utbrytarpartiet «Liste Peter Pilz».

Ingen får over fem-seks prosent i meiningsmålingane, men dei kan vera interessante som støtteparti i koalisjon. Ingen er store nok til å hjelpe til eit fleirtal i koalisjon, uansett kva parti dei måtte støtte. I Wien styrer til dømes SPÖ ved hjelp av «Die Grünen», men wienersk politikk er ikkje representativ for politikken i resten av landet.

I forspelet til valet har Kurz overtatt ÖVP etter noko som liknar eit kupp. Det skjedde i vår då han utmanøvrerte den gamle leiinga for partiet, og formannen gjekk plutseleg av (han var samtidig visekanslar). Kurz overtok partiformannsskapet.

I etterhand viser det seg at det var eit lenge planlagt prosjekt, orkestrert av Kurz og ei gruppe unge i kretssen hans. Det kan også kallast eit ungdomsopprør mot eit vesentleg eldre leiarskap i partiet. Kurz er nemleg berre 31 år, som 27-åring var han verdas yngste utanriksminister. Han er frå Wien, men foreldra - lærar og ingeniør - har bakgrunn frå landet (Waldviertel). Partiet hans er katolsk og konservativt og har sin styrke i landdistrikta.

Austerrike er sterkt konservativt, det er mest berre Wien som er sosialistisk. I sin aller første stilling i regjeringa var Kurz ein populær sekretær for integrasjonsspørsmål. Då han vart utanriksminister, merka han seg ut med å bruke Austerrikes stilling som nokolunde nøytralt land til å ville ha ein sjølstendig politikk. Regjeringa - då han gikk inn i den - var ein koalisjon av ÖVP og SPÖ, slik at då flyktningekrisa kom for fullt i 2015, var han avventande forsiktig med avvikande synspunkt lenge. Men då kanslar Faymann (SPÖ) sin velkomstspolitikk sprakk vinteren 2016-17, var Kurz klar med ein annan politikk - han kravde grensekontroll og «overgrense» for mottak av flyktningar.

Kurz er taktisk flink. Frå før av har FPÖ vore klart imot regjeringas flyktningepolitikk, men med Kurz har ÖVP på eit vis tatt luven av denne opposisjonen og gjort han til ÖVPs politikk.

Valkampen har vore godt organisert for Kurz, og mange har latt seg fascinere av den unge mannen. Han spelar også på noko nytt ved å kalle partiet Det nye Folkepartiet med tilleggsfargen turkis ved sida av den tradisjonelle svarte. Han brukar også ordet «endring», og han gir assosiasjonar til den franske presidenten Emmanuel Macron og hans veg til makta.

Christian Kern i SPÖ har ikkje vore like heldig internt i partiet sitt. Dei siste dagane har det også dukka opp noko som nærmar seg ein skandale, ein drittpakke - «affæra Silverstein»- som har gått ut over Kurz og hans parti. Kern har fråskrive seg eitkvart ansvar, men saka er open og dekkjer fleire parti, og media er fulle av spekulasjonar.

Dei komande dagane kan bringe nye moment, men det er vanskjeleg å tenkje seg at Kurz vil mislykkast i å bli leiaren for det største partiet den 15. oktober. Men deretter kjem spørsmålet om fleirtal. Det får han neppe.

I forholdet mellom dei to regjeringspartia er det uklart - frå begge sider - at koalisjonen er slutt. Kven skal då vera kongemakar? Blir det FPÖ og ein avtale i svart - blått, eller er det ope for raudt - blått? Blant sosialdemokratane har slike tankar vore tabu, men det er ikkje lenger utenkjeleg. I forbundslandet Burgenland er nettopp det situasjonen nå, og der er SPÖs formann ikkje framand for tanken på riksnivå. Han er ein sentral person på høgresida i sitt parti.

På den andre sida, kan dei tilsynelatande fiendar Kurz og Strache bli samde, trass alt?