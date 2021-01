FHI rår oss ikkje til å nytte munnbind heile tida

Vi har forståing for at nokon blir usikre på bruken av munnbind, men på sjukehuset følgjer vi nasjonale anbefalingar.

Det er ikkje fri ferdsel inn på sjukehuset, og det er skilnad på ein matvarebutikk og eit undersøkingsrom, skriv smittevernoverlege Dorthea Hagen Oma. Her fotografert før pandemien saman med sjukehusdirektør Eivind Hansen og styreleiar Svein Gjerdrem. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Dorthea Hagen Oma Smittevernoverlege, Haukeland universitetssjukehus

Svar på innlegg i BT 20. januar, med tittel «Hvorfor er det så få munnbind å se på Haukeland»:

Vi ønskjer at pasientar, pårørande og besøkjande skal føle seg trygge i kontakten med sjukehuset.

Samstundes har vi forståing for at nokon blir usikre når bruken av munnbind varierer etter kor ein oppheld seg i samfunnet, også mellom helseinstitusjonar.

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som lagar nasjonale anbefalingar for korleis tilsette i helsetenesta skal bruke personleg beskyttelsesutstyr når dei er på jobb. Utstyr skal brukast på riktig måte og til rett tid. I Helse Bergen følgjer vi desse nasjonale faglege anbefalingane.

Det finst eigne reglar for bruk av munnbind i sjukehus, og eigne reglar for bruk av munnbind i sjukeheim og i heimetenesta. Sengepostar og behandlingsrom i sjukehuset er heller ikkje offentlege rom. Sjukehuset har åtgangskontroll og sjekkliste med spørsmål til pasientar og tilsette, og det er ikkje fri ferdsel inn og ut av sjukehuset.

Det er såleis skilnad på ein matvarebutikk og eit undersøkingsrom i sjukehuset. Alle tiltak blir jamleg evaluert og justert i tråd med smittepresset i samfunnet.

Avstand er framleis det viktigaste tiltaket for å hindre smitte mellom personar. Munnbind erstattar ikkje andre smitteverntiltak. FHI er tydeleg på at universell bruk av munnbind for tilsette i sjukehus ikkje er tilrådd. Sjukehuset skal sørgje for at det er mogeleg for pasientar å halde avstand til både helsepersonell og medpasientar.

Helsepersonell og kollegaer skal også halde avstand til kvarandre, og dette må vi minne kvarandre på kvar dag. Vi har til dømes laga eigne rutinar for korleis vi skal gjennomføre kurs, undervisning og møter der vi oppheld oss i same rom over tid. Dersom kontakten blir tett og langvarig, er munnbind eitt av fleire tiltak for å førebygge smitteoverføring i sjukehus.

Vi er ein svært stor organisasjon, og det er naturleg at smitten blant dei tilsette svingar i takt med smitten elles i samfunnet. 206 smitta av til saman 13.200 tilsette i helseføretaket så langt, tyder på at vi er flinke til å overhalde smitteverntiltak og til å isolere dei som er smitta og setje nærkontaktar i karantene.

Når det er sagt, må vi også erkjenne at smitterisikoen aldri blir null, heller ikkje på sjukehuset. Ein pandemi er krevjande for alle deler av samfunnet.