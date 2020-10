Beklager, Halloween! Vi tar et års pause.

Verden er ikke som sist vi møttes.

Merkedagen som mange har gledet seg til, blir ikke som den pleier å være i år. Illustrasjon: Shutterstock/NTB

Nina Maaø-Ruden Småbarnsmor og driver nettsiden småbarnsforeldre.no

Det er noe med stemningen som kommer smygende etter at vi har stilt klokken.

Mørke kvelder, den kjølige høstluften, julestemningen som sakte smyger seg på, men som vi ennå holder tilbake. Den kommer liksom så perfekt, et høydepunkt i mørke for både liten og stor.

En dag hvor småtroll blir små monstre, prinsesser, astronauter eller superhelter. En dag hvor mamma blir superwoman og pappa en pirat.

En dag hvor vi kan spise godteri uansett om det er en mandag eller onsdag. En dag hvor alle har på seg ansiktsmaling og huset har et mystisk drag – med edderkopper og spindelvev, løse øyne og flaggermus.

En dag hvor vi kan markere, feire, tusle rundt i høstmørke og ringe på til kjente og ukjente. Hvor turen starter med tomme kurver, og ved veis ende rasler det i smått og godt.

Men ikke i år.

Kjære Halloween. Vi må nok ta pause, og vi håper det blir for et år.

Det blir ingen «knask eller knep» for barna til Nina Maaø-Ruden denne helgen. Foto: Privat

For all del, vi skal markere. Vi skal la våre småtroll bli både nisser og skjelett og alt imellom. Vi skal spise godis og danse i stuen med ansiktsmaske.

Men vi skal holde oss inne.

Vi skal ikke ringe på til kjente og ukjente med tomme kurver i håp om litt godt å få. Vi skal ikke rope knask eller knep til naboer.

Vi skal holde oss hjemme.

Verden er ikke som sist vi møttes. Det viser seg at det finnes farligere ting enn hekser og små grønne monstre her i verden. Et lite virus har blitt stort og har snudd verden opp ned.

Ifølge folk som kan det, er det ikke farlig for folk flest, men for noen er viruset så skummelt at man kan dø.

I likhet med andre virus, ser man det ikke. Man ser ikke hvor det er, hvem som har det og hvem som bærer det. Vi vet ikke om det er på sjokoladen vi får av naboen, eller på kjærligheten vi bytter med noen andre.

Det vi vet, er at det er overalt, at man kan være syk uten symptomer, at det smitter svært lett og at det for noen kan ha betydelig utfall.

Det vi vet, er at noen rundt omkring her vi bor, er i risikosonen, noen her har kreft, noen her er eldre, noen har diabetes.

Vi tar ikke sjansen, kjære Halloween.

Det synes vi ingen burde gjøre.

La oss feire halloween, både smått og stort, men la oss holde kohortene, familiene, husstandene vi ellers er med.

Og vår oppfordring til alle andre små og store monstre er klar:

Hold dere hjemme.

Lag en fest, ingen smittefest.

Happy Halloween.

