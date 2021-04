Fremtidens boform er sosial og miljøvennlig

Vi må bygge boliger som legger til rette for godt naboskap og fellesskap.

Montana Mountain Village skal være et boligkonsept med utstrakt bruk av deling og samarbeid. Det er akkurat hva innsenderen ønsker seg. Illustrasjon: 3RW arkitekter AS

Henning Jon Grini Forfatter

I dag lever vi som bor i byer, for det meste atskilt fra mennesker og natur. Dette får store, negative konsekvenser som ensomhet og miljøødeleggelser.

Det høres litt rart ut at vi lever atskilt fra mennesker når byen er full av dem, men det blir jo ofte slik når naboer knapt kjenner hverandre selv om de har bodd der i årevis. I de siste tiårene har vi ikke vært flinke nok med å tilrettelegge for sosialisering når boligprosjektene planlegges, dermed blir mange sittende innendørs. Alle skjermene gjør ikke saken bedre.

Etter andre verdenskrig var det boligmangel, og boligblokkene poppet opp. Siden det hastet å få bygget rimelige boliger, var kanskje ikke tilrettelegging for sosial kontakt det første man tenkte på.

Det å ha sosial kontakt er livsnødvendig for et menneske. Hvis ikke babyer blir fysisk berørt, risikerer de å dø. Voksne får redusert sin livskvalitet og sine leveår om man har lite kontakt med andre. Vi ser jo også hvor mye det går ut over barn og unge under nedstenging.

«Tiden for å bygge rene leilighetsbygg uten noe annet, begynner å renne ut», skriver Henning Jon Grini. Foto: Privat

Det som mangler i dagens samfunn, er en følelse av fellesskap og det å bli ivaretatt og sett. I et samfunn hvor man kan kjøpe seg tjenester, bygges det heller ikke relasjoner. Det er litt som det kjente uttrykket at du kan kjøpe deg sex, men ikke kjærlighet. Du kan betale noen for å utføre et arbeid for deg, men det bygges sjelden langvarige relasjoner på den måten.

I et godt naboskap, derimot, utfører naboene gjerne en reparasjon, flytter tunge ting eller hjelper hverandre på andre måter uten å forlange noe for det. Dette er med på å skape fellesskap, varme og tillit.

Faktisk er det å ta vare på hverandre grunnleggende for et sivilisert samfunn. Mister man denne egenskapen, går samfunnet mer eller mindre i oppløsning, slik man ser tendenser til i USA, med skremmende økning i fattige og hjemløse.

I gamle dager hadde man klyngetun som Agatunet i Hardanger og Havråtunet på Osterøy. For barna ga det trygghet og noen å være sammen med. For voksne ga det både trygghet, fellesskap og hjelp hvis det trengtes. Dette er litt mer utfordrende å få til i en stor by som Bergen, men det er fullt mulig.

Klyngetun ga trygghet for barn og voksne, menser innsenderen. Her ser vi Agatunet i Ullensvang. Arkivfoto: Oddleiv Apneseth (arkiv)

Flere steder i byen har Bærekraftige Liv etablert seg. Dette er glimrende tiltak som skaper liv, aktivitet, grønne samfunnsløsninger og sosiale sammenkomster i de forskjellige bydelene der de holder til. Nesten som en bygd i byen.

Når det gjelder natur, høres det sikkert rart ut at vi lever atskilt fra naturen når vi er omgitt av så mye av det her i Bergen. Men natur består også av fuglekvitter, dyr og sildrende bekker med fisk i. Det består av skog, vann og stillhet. Og for å oppleve dette må man helst bevege seg godt utenfor byen eller til Byfjellene.

Når man oppholder seg mye i naturen, får man et forhold til den og respekt for den. Det er også helsebringende å oppholde seg i naturen. Heldigvis har vi jo parker i denne byen og mange flotte plasser med blomster og beplanting. Det hjelper.

Havråtunet, et gammelt klyngetun på Osterøy. Arkivfoto: Helge Skodvin (arkiv)

Her i Bergen er vi heldig stilt fordi vi er omgitt av så mange fjell som bryter litt opp i byens størrelse. Dessuten bor det ikke millioner av mennesker her som hadde medført enda mer støy, forurensning og asfalt.

Vi bergensere er heldige som har så mange arkitekter, byplanleggere, utbyggere og flere andre som har skjønt hvor viktig det er med sosiale relasjoner og det å leve i samspill med naturen. Det vises i mange av de planlagte prosjektene som kommer i årene fremover.

Flere kunne vært nevnt, men jeg vil trekke frem et kalt Montana Mountain Village, som skal ligge ovenfor der Ulriksbanen starter. Planen er å lage Bergens mest sosiale og klimavennlige nabolag.

Det skal være et boligkonsept med utstrakt bruk av deling og samarbeid. Her kommer det parsellhage samt små plasser og hager man kan oppholde seg i. Det skal komme butikk, kafé, forsamlingslokale og et sted for å jobbe sammen. Til og med utendørs kino er det planer om. Det kommer en drøss av miljøvennlige løsninger, som solceller på tak, sykkelheis og bildelering.

Bergensere er tross alt heldige som har parker, blomsterpaviljong og byfjell, mener innsenderen. Arkivfoto: Alice Bratshaug (arkiv)

Tiden for å bygge rene leilighetsbygg uten noe annet, begynner å renne ut. Her må man tenke helhetlig, slik at beboerne kan trives og blomstre også utenfor sine egne fire vegger. Vi er sosiale vesener, og uten kontakt med andre forvitrer vi som mennesker. Det merker vi alle i disse tider med sosial distansering.

For å skape fremtidens mest optimale boform og samfunn, er respekt for naturen en selvsagt ting. Samtidig må vi legge mest mulig til rette for at vi tar vare for hverandre.

Til sammen vil dette gi et mer berikende, triveligere og meningsfullt liv. Når vi greier å komme oss til månen og Mars, burde ikke det være en uoverkommelig oppgave.