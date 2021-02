Vi er kvinner, men ikke transfobiske

Talspersoner for transbevegelsen viser nulltoleranse.

Jane Nordlund og Anna Kathrine Eltvik er med i Kvinneaktivistene og tidligere medlemmer av 8. mars-utvalget i Bergen. Foto: Privat

Anna Kathrine Eltvik og Jane Nordlund Kvinneaktivistene

I 2017 ble det i Bergen vedtatt at menn skal være med å bestemme hvilke saker som skal stå i sentrum på kvinnedagen. Etter et Facebook-innlegg fra Høyre er det i år heftige nettdiskusjoner om ord som kvinne og mor skal få lov til å bestå i det hele tatt. Vil kvinnedagen snart være historie?

Høyre viser i sitt innlegg til et utvalg satt ned av regjeringen:

«I forslaget til ny barnelov foreslås det å bytte ut «mor» og «far» med «fødeforelder». Høyre vil skrote forslaget. Hva mener du?»

Høyre helte bensin på bålet ved å gjøre dette. Det har aldri blitt lagt frem et slikt forslag, men i diskusjonene som fulgte etterpå, er vi flere som har opplevd å miste både vennskap og familiebånd.

Flere som har gjort seg til talspersoner for transbevegelsen i kommentarfelt og i private meldinger, viser nulltoleranse for de av oss som måtte mene at det ikke er riktig å fjerne ord som mor, kvinne og far fra Barneloven. Vi som har undertegnet dette innlegget, kjenner flere som ikke lenger orker eller våger å mene noe om transideologien.

«Hvordan skal vi som er opptatt av uretten mot kvinner uttale oss om vi ikke med loven i ryggen kan definere oss som kvinner lenger?» spør innsenderne. Illustrasjon: Shutterstock / NTB

I tusenvis av år har kvinner kjempet for å bli behandlet mer rettferdig. Vi kan skryte av at vi hadde skjoldmøyer og tøffe damer som styrte gårdene i vikingtiden, men kjønnsbasert urett har eksistert omtrent like lenge som menneskeheten har eksistert.

Fremdeles er det slik at kvinner ikke får lik lønn for likt arbeid, og at karrieren bremses om det kommer barn inn i bildet. Fremdeles er det slik at kvinner gjør mest husarbeid. Fremdeles er det slik at det er flest kvinner som blir drept av sine partnere. Kvinner er mer syke og flere blir uføre. Kvinner utsatt for kriminalitet blir ikke prioritert av rettsvesenet. Det er flest kvinner som utnyttes i menneskehandel.

Hvordan skal vi som er opptatt av denne uretten uttale oss og aksjonere om vi ikke med loven i ryggen kan definere oss som kvinner lenger?

Vi har blitt fortalt at vi skal få lov til å bruke ord som kvinne og mor i dagligtalen. Det er bare lovteksten som skal endres.

Vi skal få lov. Det fryser ned over ryggen når vi tenker på hva budskapet egentlig er.

Siden vi skjønte hva det betydde å være lesbisk, homofil, bifil eller transseksuell, har vi forsvart de som tilhører LHBT-miljøet. Vi har hisset oss opp når de har fortalt om diskriminering, og vi har heiet på både Kim Friele og Kenneth Brophy. Kanskje nettopp fordi vi som diskriminerte og voldsutsatte kvinne vet hva det vil si å bli urettferdig behandlet, har vi forstått dem. Men nå blir vi av flere stemplet som transfobiske. Fordi vi vil bevare ord som mor og kvinne i både lovverket og i dagligtale.

Dette har gått for langt. Vi er ikke transfobiske, all denne hårreisende stråmannsargumentasjonen må ta slutt! Vi er over to millioner kvinner i Norge, og de fleste av oss respekterer og anerkjenner alle personer uansett legning. Det er ikke semantikk, men solidaritet, som har ligget til grunn for dette.

Vi ber nå om å få solidariteten tilbake! Det ser ikke pent ut om også transbevegelsen skal være med på mekanismer som undertrykker kvinner og det som vi kjemper for.