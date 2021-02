Venstre-politiker skaper vrengebilde av Israel

Det gis mange velmente råd til Israel, men ingen til palestinerne om å holde barn unna den væpnede kampen.

«Dersom palestinske ledere hadde akseptert å være nabo til en jødisk stat, kunne barna blitt spart for å bli ofre», skriver Conrad Myrland i organisasjonen Med Israel for fred. Foto: NTB

Conrad Myrland Daglig leder, Med Israel for fred

Advokat og Venstre-politiker Geir Kjell Andersland hadde et innlegg i Bergens Tidende 18. februar. Her skriver han at «Norge bør utnytte sin posisjon i Sikkerhetsrådet til å få slutt på krenkelsene mot palestinske barn».

Dette kravet til norske myndigheter støtter vi. Allerede i mars skal Med Israel for Fred (MIFF) i møte med Utenriksdepartementet for å vise hvordan palestinske barn blir misbrukt til militære formål av palestinske selvstyremyndigheter og andre palestinske grupper.

Conrad Myrland svarer på et innlegg fra Geir Kjell Andersland. Han mener Venstre-politikeren ensidig anklager Israel for grove brudd på barnekonvensjonen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Andersland anklager Israel alene for «grove brudd på FNs barnekonvensjon», men sier ikke noe om hva som skjer på palestinsk side. Det store flertallet palestinske barn som blir fengslet av Israel, er 16-18-åringer som har deltatt i voldelig kamp. Det er dypt tragisk at palestinske mindreårige vokser opp i et konfliktområde, og dersom palestinske ledere hadde akseptert å være nabo til en jødisk stat, kunne barna blitt spart for å bli ofre.

Det største problemet med Redd Barna-rapporten som Andersland viser til, ligger i anbefalingene. Det gis mange gode, og sikkert velmente, råd til Israel om best mulig behandling av mindreårige palestinske fanger. Men det gis ingen anbefalinger til palestinske myndigheter eller til palestinske militante grupper om å holde barn utenfor den væpnede kampen!

«Palestinske barn ned i tiårsalderen deltar i gatekamper mot israelske soldater,» meldte for eksempel VG fra Betlehem på Vestbredden i 2017. Det kommer stadig innslag i offisielle palestinske medier hvor barn blir oppmuntret til martyrdøden. De er islams «ammunisjon og våpenet som skal frigjøre og erobre Jerusalem».

Hvorfor nevner ikke Venstre-politikeren dette organiserte oppvigleriet med et ord? Vold, martyrdød og jihad er tema gjennom alle tolv år i palestinsk grunnskole. Skolepensumet «fremmer jihad» og «motarbeider fred», skrev Aftenposten i november 2019.

Palestinske barn blir oppmuntret til martyrdøden. Hvorfor nevner ikke Andersland (bildet) dette oppvigleriet? spør innsenderen. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Fortielsen er ikke overraskende. Redd Barnas internasjonale organisasjon har tidligere samarbeidet med palestinske institusjoner som oppvigler barn til vold. I 2018 gjennomførte Save the Children et prosjekt med Dar al Huda, en barnehage i Gaza med tilknytning til Islamsk jihad. I barnehagen er det blitt avholdt seremoni hvor palestinske barn utkledd som krigere angriper israelere, dreper og kidnapper dem, ifølge Daily Mail.

En hovedkritikk fra Redd Barna mot Israel, er at palestinske mindreårige blir dømt i militærdomstoler. Dette er imidlertid Israel tvunget til ut fra folkeretten. For å bruke sivile domstoler måtte Israel først ha hevdet suverenitet over de aktuelle områdene av Vestbredden hvor barna bor eller opererer. Men også en slik anneksjon har Save the Children (Redd barna internasjonalt, red.anm.) fordømt som «ulovlig» og «en katastrofe for mange palestinske barn».

Save the Children er ærlig på at rapporten ikke gir et representativt bilde. Det heter: «Save the Children anerkjenner at dette ikke er et statistisk signifikant eller representativt utvalg. Siden rapporten har som mål å presentere barnas opplevelse fra deres eget perspektiv, er det også viktig å merke seg at hendelsene de nevner ikke er blitt uavhengig bekreftet av Save the Children.»

Ingen slike reservasjoner nevnes når Andersland gjengir noe fra rapporten.