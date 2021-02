Derfor mener jeg Kanonballjentene gjorde en feil

Jeg skjønner godt at arbeidsforsker Anne Grethe Solberg reagerte. Jeg reagerte.

Hendelser som denne saken med Kanonballjentene gjør at NHH-stempelet til tider kan være tungt å bære på, skriver Inga S. Rosendal. Foto: Privat

Inga S. Rosendahl NHH-student

Torsdag denne uken var ikke verdens beste dag å være NHH-er: Studentmiljøet vårt har nok en gang skapt skandaleoverskrifter. Denne gangen er det Kanonballjentene som er årsaken. Jeg frykter at den uheldige markedsføringen til Kanonballjentene bygger opp forestillinger om at NHHS ligger x antall år bak resten av samfunnet når det gjelder likestilling.

Slike hendelser gjør at NHH-stempelet til tider kan være tungt å bære på. Slik burde det ikke være.

NHHI Kanonball la ut denne auksjonen på sin Instagram-konto. Vinnerbudet ble på 1200 kroner. Foto: Skjermdump

NHHS har skapt seg et rykte som langt ifra er rosenrødt. Eksemplene er mange:

De siste årene har miljøet blant annet blitt beskrevet som et «nikkedukkehjem». Det har vært en sak om at nye studenter, kanskje et flertall kvinnelig studenter, tidligere har blitt tvunget til å gjøre grenseoverskridende ting med eldre studenter. I september bidro vi til at Bergen ble et episenter for koronasmitte.

Senere på høsten ble lederkandidaten til Fram trakassert og hengt ut på Jodel. Tror ikke det var snakk om så mye saklig kritikk.

Man kan selvsagt kalle dette et enkelttilfelle, men nå synes jeg det begynner å bli litt mange enkelttilfeller her. Og senest i går kveld kom det frem at Kanonballjentene har markedsført en veldedig innsamlingsaksjon på en uheldig måte. Det er ikke bra.

NHH ble episenter for koronasmitte på sensommeren i fjor. Slike ting hjelper ikke på inntrykket av studiestedet, mener innsenderen. Foto: Tor Høvik

Det er flere ting å reagere på ved budskapet. «Valgfri» og «kb-babe» er ikke en god kombo av ord i lys av feministiske verdier. «Babe» har en seksualisert betydning, definisjon er som følger «a sexually attractive young woman». Dermed blir «kb-babe» en generalisering med en seksuell undertone av en gjeng med jenter.

Når det attpåtil er «valgfritt» hvem man skal velge, skjønner jeg godt at arbeidsforsker Anne Grethe Solberg reagerte. Jeg reagerte.

Misforstå meg rett. Jeg tviler ikke på at Kanonballjentene hadde gode intensjoner – og intensjonen om å skaffe mer penger til barn i Malawi er selvsagt ikke noe annet enn prisverdig. NHHAid har så langt fått inn over 600.000 kroner til dette. Problemet er ikke instagramposten i seg selv.

Problemet er at den er et symptom på et større problem. Det ligger et ansvar her vi NHH-ere må bli bevisst: Ord har mening, og omgivelsene rundt ordene er styrende for hvordan man tolker ordenes mening.

«Kanonballjentene bygger opp forestillinger om at NHHS ligger x antall år bak resten av samfunnet når det gjelder likestilling», skriver innsenderen. Foto: BT

Denne saken leses selvsagt i lys av flere andre rapporter om problematisk studentmiljø på NHH. Saken hadde nok ikke fått like mye oppmerksomhet dersom det var en mannlig gruppe som hadde gjort det samme. Men man kommer ikke vekk fra at uansett fra hvilket hold (kjønn) denne typen budskap kom fra, så er budskapet i seg selv uheldig.

Å skulle avskrive budskapets betydning fordi både menn og kvinner kunne legge inn bud, mener jeg er feil. Kvinner tar også dårlige valg. Vi diskriminerer vi òg, til og med vårt eget kjønn. Poenget er jo at kjønn ikke skal være definerende for de handlingene man gjør og valgene man tar. Det er lov å gjøre feil og å være korttenkt, det er bare menneskelig. Men det har en pris.

Det jeg frykter mest med denne hendelsen på toppen av alle andre, er at unge lovende som nå skal søke høyere utdanning, blir skremt vekk fra NHH. Spesielt jentene. Det finnes et lite mangfold her – men vi trenger mer.

Vi må ta i et tak, for det brenner på dass. Det er vårt ansvar å rydde opp i det vi mener er vrangbilder av NHH-ere og å ikke etterleve de fordommene som finnes. Jeg sier som en vis onkel til en mann i rød trikot en gang sa: «With great power comes great responsibility».

Innlegget ble først publisert som kommentar i studentavisen K7 Bulletin.