Slik ble studenten kvitt prestasjonsangsten

Studenten mislyktes år etter år. Men med musesteg tok han til slutt kvantesprang.

Han hadde prøvd å ta eksamen, uten å lykkes. Prestasjonsangsten ødela alt gang på gang, skriver innsenderen om en student hun veiledet. Foto: Marie Havnen (arkiv)

Marianne Grung Farsund Handelshøyskolen BI, Bergen

«Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der hvor han er og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst.» (Søren Kierkegaard)

Han var i slutten av 20-årene, pent kledd og hadde selvsikker gange. Men det tok meg kun et kjapt blikk å se ubehaget hans der han fort lukket døren bak seg. Han innrømmet med det samme at han hadde mannet seg opp i ukevis og grudd seg hver dag for å komme.

Etter videregående hadde han hatt det ene nederlaget etter det andre. Han fortalte likefrem at han hadde prøvd å begynne på studier år etter år, men hadde mislyktes flere år på rad. Riktignok hadde han prøvd å ta en og annen eksamen, men det var få lyspunkter.

Prestasjonsangsten hadde ødelagt alt gang på gang.

Sosialt hadde han alltid fungert godt, men hans selvsikre identitet hadde fått varige mén, ettersom han ikke kunne vise til en god jobb eller utdanning slik som alle andre. Tidligere hadde han alltid vært svært utadvendt og aktiv, men nå murte han seg mer og mer inne og gjorde ingenting.

Kort og godt følte han seg som en fiasko.

Det han ville i møte med meg, var å få en avklaring på om han kunne få enda en ny sjanse til å gjenoppta studiene. Hvordan kunne han unngå å mislykkes atter en gang?

Marianne Grung Farsund hjalp BI-studenten videre ved å senke ambisjonsnivået og ta små steg. Foto: BI

Min første tanke var at mannen trengte et støtteapparat og nye verktøy for å starte på ny, hvis han skulle klare studiene.

Sammen ble vi enige om å prøve en ny innfallsvinkel, der selvdrevne valg og støttende omgivelser skulle hjelpe ham til å lykkes. Ved å flytte fokuset og ta utfordringene stegvis var målet at han igjen skulle føle mestring og minimalisere prestasjonsangsten.

Tillit viste han meg som veileder allerede under første samtale ved å betro meg alle sine svakheter. De største talentene og hans personlige egenskaper fikk vi også snakket om som ressurser for ny mestring. Hans sosiale vesen, hans intellekt og kommunikasjonsevne ville vi dyrke i hvert steg.

Han måtte selv ta ansvar for hvor langt han kunne strekke seg uten at prestasjonsangsten ville sette ham ut av spill. Jeg lyttet og stilte spørsmål. Forslag til løsninger kom han med selv.

Første trinn var å komme ut i verden igjen og å ta små steg mot en studietilværelse. Prestasjonen var å følge denne planen, uten tanke på studieprogresjon eller eksamener.

Musesteg 1: Komme på skolen. Hvordan komme seg på skolen når han har så stor motstand mot å komme dit? Hvem kan hjelpe? Løsning: Avtale å kjøre med en kompis som skal på jobb.

Musesteg 2: Fjerne skoleangsten. Se om han gradvis kunne finne roen og konsentrasjonen uten prestasjonsangst. Finne en leseplass, lese hva som helst (avis, Facebook, VG, sport) i 15 min. Gjøre et ærend hvis uroen kom. Ta 15 min til. Gå på trening etter fullført prestasjon.

BI-studenten fikk anbefalt å finne roen på en fast leseplass før han gjøv løs på pensum. Foto: Stein J. Bjørge / NTB

Vente med å lese pensum til han følte seg trygg på skolen.

Musesteg 3: En suksess av gangen. Vi fant et kurs som krevde samarbeid i grupper hvor han kunne briljere verbalt og engasjere seg i diskusjoner med andre. Først underveis skulle vi vurdere om han var klar for å melde seg opp til eksamen eller vente.

Han var utålmodig og ville være mer ambisiøs, men her valgte jeg bevisst å fraråde han fra å gå for fort frem. Jeg ville at han skulle velge seg kun ett emne, fokusere kun på dette og oppleve mestring før han eventuelt meldte seg på flere.

Jeg ble en krykke i den første perioden, utfordret ham til å ta et steg av gangen og heiet på ham underveis. Vi snakket ikke om prestasjonsangsten, men fokuserte på aktiviteter som var mulige for ham å utøve.

Under veiledningen ble studenten bevisstgjort sine kvaliteter. Han ble utfordret til å bruke sine ressurser aktivt og be om hjelp og støtte av andre i situasjoner der han visste det ville bli vanskelig. Studenten opplevde at små fremskritt ga en positiv retning.

Ved å håndtere prestasjonsangsten ble prestasjonene raskt forbedret. Musestegplanen fungerte sammen med gode vaner og hjelpere.

Det ble toppresultat på første eksamen.

Fra de små musestegene gjorde han nå kvantesprang. Etter hvert ble han en mester i å finne kreative løsninger på sine utfordringer. Fortsatt var det et stort problem for ham å prestere på flere områder. Men han lot seg ikke stoppe.

Han hadde nå begynt å stole på egne evner og gjorde det som måtte til for å overkomme hindringer, slik at han kunne nå sitt mål om å fullføre studiet.

Tro kan som kjent flytte fjell. Jeg møtte ham utenfor skolen tidlig på morgenen i neste eksamensperiode. Han vinket og ropte til meg: «Ny eksamen i dag. Det kommer til å bli en A.»

Nå hadde han erfart at det var mulig å oppnå målene han satte seg. Snart hjalp han andre medstudenter med ekstraundervisning på kveldene og fikk vitnemålet sitt med svært gode resultater. Utdanningen ga ham nye karrieremuligheter.

Etter fullførte studier fikk han en drømmejobb i et solid firma. Og ikke minst var han igjen blitt en glad, ung mann som mestret livet.

