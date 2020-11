Skolegudstjenester er kommet for å bli

Det er en lærerik og koselig tradisjon som bør bevares.

Forståelse av kristendommen er også en forståelse av våre vaner, institusjoner og samfunnet, skriver innleggsforfatterne. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Sondre T. Hillestad Styremedlem Bergens Unge Høyre

Vegard Flatebø Trætteberg Leder Bergen KrFU

Nå som julen nærmer seg, begynner også den årlige debatten rundt skolegudstjenester og julens tradisjoner i skolen. Praktiseringen av skolegudstjenester er stadig under press, både fra borgerlig og sosialistisk side.

I desember 2019 uttalte Sondre Hansmark, leder for Unge Venstre, at julegudstjenestene ikke hører hjemme i offentlig skole og burde avskaffes. Senest i forrige uke stilte Mikkel Grüner, gruppeleder i Bergen SV, spørsmål ved om praktiseringen er i tråd med norsk lov.

Vi erkjenner at Norge i større og større grad blir et mer flerkulturelt land. Det er klart at vi skal ha gode, faglige alternativ for dem som føler at å delta på en gudstjeneste er i strid med deres verdisyn. Grüner påpeker i sitt innlegg at det alternative opplegget ikke alltid er av god nok kvalitet. Det må vi forbedre.

Likevel er det viktig å holde denne debatten adskilt fra den generelle diskusjonen rundt julegudstjenestens plass i skolen. Å forbedre det alternative opplegget er fullstendig forenlig med å videreføre praksisen med skolegudstjenester, slik det har vært i mange år.

En lærerik og koselig tradisjon, mener (fra venstre) Sondre T. Hillestad, styremedlem i Bergen Unge Høyre og Vegard Flatebø Trætteberg, leder i Bergen KrFU. Foto: Privat

Å sikre elevene god kunnskap om våre røtter og tradisjoner er viktig i en stadig mindre verden. Kristendommen er en viktig del av vår kulturarv og har preget den norske samfunnsutviklingen de siste tusen årene. Forståelse av kristendommen er dermed også en forståelse av våre vaner, institusjoner og samfunnet generelt. Det er derfor naturlig at man ikke bare gir elevene muligheten til å delta, men også oppfordrer dem til å gjøre det.

Tidligere anbefalte regjeringen aktiv påmelding til skolegudstjenester. I dag får skolene selv bestemme hvordan de vil organisere påmeldingen. Dette kan føre til at elevene kan møte på unødvendige hindringer, som kan virke demotiverende for deltakelse.

Det er viktig at vi ikke tråkker dem med andre livssyn enn det kristne på tærne. Likevel må vi passe på at vi ikke begrenser elevenes mulighet til å delta i det som tross alt er en lærerik og koselig tradisjon.

For å sikre et godt samfunn, er det viktig med kunnskap og gjensidig respekt for hverandres kulturer. Det er positivt at viktige tradisjoner som skolegudstjenester inngår som en naturlig del av skolens aktiviteter. Derfor bør tradisjonen bevares i mange år frem i tid.