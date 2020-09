Snu i tide, Bergen kommune!

Nedstengingen av kulturlivet er uforståelig.

Publisert Publisert Nå nettopp

Tiltakene mot covid-19 må være målrettede og tilpassede, skriver Hans Ole Rian i Creo. Foto: Creo

Debattinnlegg

Hans Ole Rian Forbundsleder i Creo – forbundet for kunst og kultur

Kulturbransjen lever av å samle folk. Kulturbransjen kan å samle folk: De vet hvem de er, hvilket telefonnummer de har, og de har stålkontroll på hvor de sitter og hvor de står. Og til nå har ingen – jeg gjentar: ingen – blitt smittet av koronaviruset på et kulturarrangement i regi av de seriøse kulturarrangørene.

Bare det siste poenget skulle tilsi at de restriksjonene vi har hatt frem til nå, er mer enn tilstrekkelige. Og om noen mot all sannsynlighet skulle bli smittet i Grieghallen eller på Den Nationale Scene, ville smittesporingen vært hundre ganger enklere enn å finne ut hvem som var i Syden i lag, sto i køen til nattklubben sammen, eller deltok på den noe improviserte studentfesten på Fantoft.

Likevel velger Bergen kommune å straffe kulturbransjen med altfor inngripende og altfor omfattende restriksjoner. Og de gjør det uten å verken kontakte eller drøfte med dem det gjelder.

Les også Ti dagers nedstenging kan bety katastrofe for utelivet. Byrådet må ta ansvar.

Her har det sviktet i alle ledd. Ikke bare har Bergen kommune glemt å ta inn over seg at dette er en næring og en bransje som også lever av billettinntekter. De har også glemt at dette er en bransje som er avhengig av at publikums forventninger om at billettene de kjøper, faktisk kan brukes.

Hvordan har Bergen kommune tenkt at tilliten fra publikum skal opprettholdes, når de plutselig – og uten verken gode argumenter eller dialog – i praksis fratar tre fjerdedeler av publikum den opplevelsen og den på- og avkoblingen de har sett frem til?

Publikum trenger tilgang til kunstopplevelser og kulturaktiviteter. Kulturen er en vesentlig del av det offentlige ordskiftet, og både enkeltkunstnere, frie kunstnergrupper og kulturinstitusjonene spiller en sentral rolle for debatt, demokrati, ytringsfrihet og meningsdannelse.

Men da må det offentlige – publikum – kunne møte kunsten der den fremføres: i konsertsalene, på teaterscenene og på kulturhusene.

Les også Teatersjefen fortviler over nye koronaregler. – Er det virkelig her det skal settes trykk nå?

Vi i Creo er selvfølgelig med på den dugnaden som bekjempelsen av covid-19 skal være. Men da må tiltakene være i tråd med smitterisikoen. De må være målrettede og tilpassede.

Nedstengingen av kulturlivet i Bergen er verken målrettet, tilpasset eller forståelig. Men det er ingen skam å snu, så min oppfordring til Bergen kommune er å snarest vende i tide.