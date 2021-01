Kunnskapsløst om fyrverkeri fra MDG

Bergen trenger ikke å erstatte nyttårsfyrverkeriet med lasershow.

MDG hevder at nyttårsaften er årets mest forurensende dag. Dette er feil. På Danmarks plass i Bergen var det 359 luftmålinger i løpet av 2020 som viste mer svevestøv enn på nyttårsaften, skriver Rikard Spets. Foto: Tor Høvik

Rikard Spets Talsperson for Norsk Fyrverkeriforening

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Den 7. januar har MDGs Arild Hermstad et innlegg i BT hvor han lister opp fem grunner for at fyrverkeri skal bli forbudt. Innlegget er preget av feil, unøyaktigheter og manglende logikk.

Hermstad tar blant annet opp faren for at folk skader seg. All menneskelig aktivitet gir mulighet for skader, og hvert år behandler primærhelsetjenestene rundt 500.000 skader på mennesker, hvorav rundt 24.000 var øyenskader.

Ifølge DSB står fyrverkeri for rundt 60 av disse, hvorav 10 var øyenskader i 2020. Det er faktisk færre øyenskader på 31. desember og natt til 1. januar enn i løpet av samme tidsperiode en «vanlig lørdag» (klokken 12.00–06.00).

Les også Arild Hermstad: «Fem grunner til å forby privat fyrverkeri»

Selv om det er få uhell med fyrverkeri, så tar bransjen dette på det største alvor. Derfor har vi utviklet sikrere produkter som reduserer sannsynligheten for menneskelige feil, og delt ut over syv millioner beskyttelsesbriller. Det skal vi fortsette med!

Alle brannene på nyttårsaften skyldes ikke fyrverkeri, slik MDG hevder. Slike branner er svært sjeldne. Lynnedslag forårsaker 400 prosent flere boligbranner og talglys hele 2200prosent flere branner – og dette er ikke engang de vanligste brannårsakene.

MDG hevder videre at nyttårsaften er årets mest forurensende dag. Dette er feil. På Danmarks plass i Bergen var det 359 luftmålinger i løpet av 2020 som viste mer svevestøv enn på nyttårsaften. Den høyeste målingen viste hele 3100 prosent mer svevestøv enn på nyttårsaften.

Fyrverkeri inneholder ingen farlige stoffer, og flere fyrverkeriimportører var 100 prosent plastfrie i 2020.

Mye fyrverkeri er nå plastfritt, skriver Rikard Spets i Norsk Fyrverkeriforening. Foto: Gidske Stark (arkiv)

Det er bra at MDG viser stor kjærlighet til ville og tamme dyr, men det blir feil å fremstille det som om alle dyr lever i bunnløs frykt på nyttårsaften.

En studie fra Veterinærhøgskolen viser at 23 prosent av hunder har en mild til alvorlig form for lydfobi. Alle husdyr må oppdras til å leve med mennesker. En internasjonal studie viser at eierens atferd har avgjørende innvirkning på hvordan dyret reagerer.

Det finnes ingen bevis på at fyrverkeri forårsaker massedød blant fugler. Dyreparken i Kristiansand ville nok heller ikke avfyrt kraftige skudd flere ganger daglig og sporadiske fyrverkerishow dersom dyrene tok skade av det.

MDG vet tydeligvis lite om hvem som kjøper privat fyrverkeri. Rundt to tredeler av alle barnefamilier kjøper inn sitt eget fyrverkeri. Blant de barnefamiliene som ikke kjøper fyrverkeri oppgir over halvparten at de ikke gjør det fordi en annen familie har ansvaret for dette. Det er nesten ikke uhell i denne gruppen.

Men for MDG er det vel gammeldags å være en barnefamilie? Foreløpige tall viser at det i 2020 ble solgt mer fyrverkeri enn noen gang tidligere.

Svenske kommuner som har forsøkt lasershow, har gått tilbake til fyrverkeri. I tillegg til å være ekstremt væravhengig, og opp til ti ganger så dyrt, viste det seg å være en stor skuffelse for tilskuerne. Man kan vel bare tenke seg lyden (og sikkerhetsrisikoen) av flere tusen droner over Bergen, slik MDG foreslår.

Dersom MDG ønsker å basere sin politikk på mer enn uttalelser fra fanatiske fyrverkerimotstandere, er det bare å ta kontakt.