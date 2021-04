Sneversynt om byutvikling i Bergen

Spesialbutikkene gjør Bergen til noe annet enn Bryne eller Brumunddal.

Et yrende byliv er et kollektivt gode som mange vil ha, men som få av oss er villig til å betale for. En slik markedssvikt fordrer gjerne at myndighetene griper inn, skriver samfunnsøkonom Hans-Petter H. Hanson. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Hans-Petter H. Hanson Samfunnsøkonom og gateslentrer

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I en kommentar 8. april går BTs Anne Rokkan i rette med de av oss som er bekymret for butikkdøden i sentrum.

«Vi kan ikke kreve at halve Bergen skal farte rundt fra den ene spesialiserte sentrumsbutikken til den andre» skriver hun.

Det har hun nok rett i. Men når Rokkan innsnevrer debatten til hvorvidt spesialbutikkene selger noe folk trenger, er hun skuffende upresis, særlig for økonomikommentator med en viss gatekredibilitet å være.

Les også Kommentaren han svarer på: «Kan vi virkelig drepe en by?»

Bergen er en kronglete by. Vi har en intim og ærverdig bykjerne, omringet av mer uoversiktlige drabantbyer. Det er muligens derfor noen av oss tenker på sentrum som byens hjerte, mens Åsane eller Arna kanskje heller minner om Bergens blindtarm eller verkende hjørnetann.

Hans-Petter H. Hanson er samfunnsøkonom og gateslentrer. Foto: Privat

Uansett, for mange av oss er opplevelsen av Bergen sentrum nært knyttet til det å være stolt bergenser. Med andre ord, vi verdsetter et levende sentrum og et yrende folkeliv, fordi det har en verdi i seg selv.

Så selv om vi ikke nødvendigvis daglig har bruk for LP-er eller spesialkaffe fra bitte små kneiper, har det en betydning at de er der. De er med å skape det mangfoldet som skiller en pulserende by fra en punktert by, de gjør Bergen til noe annet enn Bryne eller Brumunddal.

Denne verdensanskuelsen høres kanskje banal og naiv ut, men rasjonelle økonomer har laget et begrep for dette. Man sier at et yrende byliv er et kollektivt gode, noe mange av oss vil ha, men som få av oss som privatpersoner eller enkeltkunder er villig til å betale for. En slik markedssvikt fordrer gjerne at myndighetene griper inn, for eksempel ved å subsidiere aktiviteten som er ønskelig, men som markedet ikke kan fremskaffe.

Les også Frode Bjerkestrand: «Noen må berge Bergen sentrum. Før det er for sent»

I Norge er man flinke til dette, for eksempel gjennom subsidier til landbruket. Når man har råd til å årlig bruke 20 milliarder kroner i subsidier, blant annet for å sikre kulturlandskapet og et yrende liv i Distrikts-Norge, kunne man jo kanskje funnet på å tenke at staten ville gjort innbyggerne en tjeneste ved spytte inn noen kroner for å bevare et yrende byliv også.

Koronapandemien viste oss hvor tomt det kan være i sentrum. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

En kompis fra Østlandet sa en gang at å bo i Bergen er som å være på hytten om sommeren, det regner hele tiden og det er ingenting morsomt å finne på. Slik blir det kanskje, om Rokkans sneversynte tilslag vinner frem.

Heldigvis ser Bergen kommune ut til å være denne problemstillingen bevisst. De er til og med største aksjonær i et selskap med det klingende navnet Bergen Sentrum AS, som tar mål av seg å skape økt kommersiell aktivitet og arbeide for å få flest mulig til å bruke og besøke sentrum.

Jeg krysser fingrene for at de lykkes. Et Bergen uten småbutikkene er som nasjonaldagen uten lange 17. mai-sløyfer.