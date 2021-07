Respekter helligdagsfreden

Trenger vi ikke en dag i uken uten å bli påtvunget støy?

Mange nordmenn bruker helligdager og søndager til hagearbeid. Det får Elin Kristine Nyheim til å undre seg om de ikke vet de bryter loven. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Elin Kristine Nyheim Fyllingsdalen

Det er noe jeg har undret meg over i lengre tid. Etter og ha gått mye på tur i nabolaget her jeg bor, har jeg sett at folk klipper gress om søndagen og bruker høytrykksspyler på helligdager. Og det bankes og herjes med motorredskaper ute i hagene på både søndager og helligdager.

Er det fordi man ikke kjenner lov om helligdager og helligdagsfred, eller er det fordi egoet er så stort at man ikke bryr seg verken om loven eller naboer?

Da Elin Kristine Nyheim vokste opp på 60-tallet, ble hun lært at man ikke bråkte på søndager og helligdager. Foto: Privat

Jeg er en godt voksen dame oppvokst på 60-tallet. Da besto min oppdragelse i at man ikke skulle bråke om søndagen og på helligdager. Man kunne jobbe, men i det stille. Helligdagsfreden var den gang en allmenn regel som man fulgte mer enn nå.

Trenger vi ikke en dag i uken med stillhet og tid for ettertanke uten å bli påtvunget støy fra motoriserte redskaper? Er det slik at fridager har blitt arbeidsdager fordi man ikke har tid til slikt resten av uken? Man kan jo lure på hva som er årsaken til at det har blitt slik.

Er det mangel på respekt både for loven og naboer som kanskje ønsker en stille stund på terrassen med en bok? Eller er loven utgått på dato? Jeg håper ikke det. Vi trenger alle en annerledesdag med litt stillhet fra motorisert støy.