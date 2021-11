Et lite dykk i pendlerboligjussen

Særbehandlingen er et godt eksempel på at bukken regulerer en viss mengde havre til seg selv, på en måte «vanlige folk» ikke kan forvente.

Eva Kristin Hansen (Ap) trakk seg nylig som stortingspresident på grunn av mulig misbruk av Stortingets pendlerboligordning.

Hans Fredrik Marthinussen Professor i rettsvitenskap, UiB

Etter at tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen søkte juridisk bistand, hevdes det nå at hun ikke har brutt noen regler. Men hva er egentlig regelverket for pendlerboliger, og hva kreves egentlig for å straffe dem som eventuelt måtte ha brutt det?

Stortingets såkalte retningslinjer for tildeling av pendlerboliger er svært knappe, og kan knapt kalles noe regelverk i det hele tatt. Det er litt av problemet. «Regelverket» for pendlerboligene består av én setning som fastslår at disse «skal dekke boligbehovet i Oslo for stortingsrepresentanter som under funksjonstiden er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 km i kjørelengde fra Stortinget».

Leser man retningslinjen slik fanden leser Bibelen, kan det argumenteres med at det er tilstrekkelig å være folkeregistrert mer enn 40 km fra Stortinget. Og stortingsrepresentanter har i medhold av folkeregisterloven § 5–4 rett til å opprettholde folkeregistrering der de bodde da de ble innvalgt, i motsetning til oss øvrige innbyggere som må være folkeregistrert der vi faktisk bor.

Det er viktig at Stortinget gjør en grundig revisjon av sitt regelverk, mener Hans Fredrik Marthinussen.

Det går an å forstå denne særbehandlingen. Det kan føles ønskelig for representantene å opprettholde den formelle tilknytningen til valgdistriktet som folkeregistreringen gir. Likevel er det nok et godt eksempel på at bukken regulerer en viss mengde havre til seg selv, på en måte «vanlige folk» ikke kan forvente.

Hvorfor skal egentlig ikke også stortingspolitikere folkeregistrere seg der de faktisk bor? Representanter som virkelig pendler, skal etter loven være folkeregistrert på hjemstedet, sammen med eventuell ektefelle.

Kombinasjonen av disse reglene kan gi helt urimelige utslag, slik vi har sett i saken om stortingspresidenten. Dersom man virkelig tar Stortingets retningslinjetekst på alvor, kan man ved å disponere et lite rom på hjemstedet, bo midt i Oslo med ektefelle og barn, og i tillegg kreve pendlerbolig fra Stortinget.

Det burde være åpenbart for de fleste at det ikke er slik regelverket er ment å være. Og nettopp i slike tilfeller leder vanlig juridisk fortolkningsmetode ofte til at regelverket nettopp ikke kan tas på ordet.

For det første er det snakk om en «pendlerbolig». Det burde vel forutsette en viss grad av nettopp pendling. For det andre skal denne pendlerboligen «dekke boligbehovet i Oslo», noe man ikke har om man faktisk bor mindre enn 40 km fra Stortinget.

I avtalen om pendlerbolig som representantene må signere, presiseres det at man årlig skal oppgi hvem som bor i leiligheten, og at den skal dekke behov for bolig for utenbys representanter. Det gir enda et tydelig signal om formålet med pendlerboligordningen, og det fremgår at man rent faktisk må bo i leiligheten.

På toppen av dette har Stortinget siden 2009 praktisert regelverket slik at de som bor eller disponerer bolig innenfor 40 km fra Stortinget, ikke anses å ha krav på pendlerbolig.

Rent juridisk er det etter min mening ikke særlig tvilsomt at stortingsrepresentanter som bor nærmere Stortinget enn 40 km, ikke har krav på pendlerbolig. De som likevel har fått en slik pendlerbolig, har fått dette i strid med regelverket. Dermed er det imidlertid ikke sagt at de har gjort noe straffbart, eller at de skulle ha plikt til å betale en eller annen form for godtgjørelse eller erstatning til Stortinget.

Dersom man innretter seg etter et regelverk i god tro, kan man ofte bli hørt med dette. Strafferetten rammer normalt bare de bevisste tilsnikelsene, mens i privatretten vil man bli hørt med god tro dersom den ikke beror på uaktsomhet. Når det gjelder bedrageri, det vil si utnyttelse av en villfarelse til egen vinning, kan man imidlertid også bli straffet dersom man har vært grovt uaktsom.

For at det skal foreligge et bedrageri, må det foreligge en villfarelse som utnyttes. Ser vi på Ropstad-saken er det for eksempel mye som tyder på at Stortinget var fullt orientert om hans bosituasjon. At både Ropstad og Stortingets administrasjon feiltolket folketrygdloven slik at de trodde Ropstads registrering på «gutterommet» hos foreldrene var korrekt, er da neppe tilstrekkelig til at det kan foreligge en villfarelse i strafferettslig forstand.

Kjell Ingolf Ropstad måtte gå av som KrF-leder og statsråd etter Aftenpostens «gutterom»-avsløringer.

For Hansens vedkommende kjente derimot Stortingets administrasjon ikke til at hun kjøpte seg inn mannens bolig på Ski, og at hun eventuelt også har flyttet dit og hatt sitt reelle bosted der.

For at straff skal være aktuelt, må det ha vært grovt uaktsomt av Hansen ikke å forstå at Stortingets ufullstendige og mangelfulle regelverk ledet til at man ikke har krav på pendlerbolig når man bor mindre enn 40 km fra Stortinget.

Det er på ingen måte opplagt. Terskelen for straffbar grov uaktsomhet er høy, og det er viktig i denne saken å holde fast ved utgangspunktet om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Vi vet foreløpig lite om den nærmere kommunikasjonen mellom Stortinget og representantene i disse sakene. De nærmere detaljene om Hansens bosituasjon er også noe uavklart. Derfor er det også viktig at saken blir etterforsket av politiet.

Og så er det dessuten slik at straffbare forhold må bevises utover enhver rimelig tvil. Det er langt fra utenkelig at alle de sakene politiet nå ser på, ender med henleggelse.

Mange trekker paralleller til Nav-saker, noe som er naturlig der det er snakk om misbruk av støtteordninger. En vesentlig forskjell er imidlertid at trygderegelverket langt over er langt mer presist utformet, og gir mindre rom for denne typen misforståelser. Dermed blir det lett til at Nav-sakene og stortingssakene får forskjellige utfall.

Men dersom stortingsrepresentanter for eksempel uttrykkelig har oppgitt til Stortinget at de bor i pendlerboligen, i tråd med den plikten til rapportering som avtalen om pendlerbolig forutsetter, mens de rent faktisk bor et annet sted, likner forholdet straks mer på ordinære Nav-saker. Og da vil det også være vanskeligere for den enkelte representanten å bli hørt med at vedkommende misforsto.

Det er derfor viktig at Stortinget gjør en grundig revisjon av sitt regelverk. Det arbeidet er uansett ikke Hansen den rette til å lede.