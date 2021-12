Me må taka vare på den beste jorda

Dei viktigaste byane ligg midt i matfata, og det er i desse fata byveksten kjem.

Eit godt jordbruksareal kjem ikkje av seg sjølv. God drenering er eit viktig tiltak, difor har NIBIO hatt feltforsøk med grøfting i Askvoll.

Åsmund M. Kvifte og Samson L. Øpstad Forskarar ved NIBIO Fureneset

5. desember er den internasjonale jorddagen. Det er viktig å setja pris på jorda under føtene våre, for ho hjelper oss med mykje. Jorda er opphavet til nesten all maten til menneskeslekta, motverkar flaum og turke og lagrar karbon.

Samstundes er det over jord me byggjer hus og vegar, skulebygg og næringsområde. Då vert der motstridande omsyn å taka.

Dei fleste norske byane ligg slik at omlandet, i gamal tid, kunne forsyna byane med mykje av maten dei trong. Bergen har frå gamalt av vore meir ein handelsby og importert større delar av maten langvegs frå – fisk frå Nord-Noreg, mykje av kornet frå utlandet.

Byen ligg mellom gode jordbruksområde, men Fana og Ytrebygda er ikkje den same indrefileten i norsk matproduksjon som Jæren og flatbygdene rundt Oslo og Trondheim. Når dei viktigaste byane ligg midt i matfata – anten eit lokalt matfat som Bergen eller Førde, eller eit nasjonalt viktig matfat som Oslo – er det òg i matfata byveksten kjem.

Nedbyggjing av god åkerjord i samband med utbyggjinga av E18 ved Neset i Østfold.

Sidan andre verdskrigen er minst 1,2 million dekar matjord bygt ned, i snitt 19.000 dekar årleg. For å sikra at me framleis skal kunna dyrka ein stor del av maten vår sjølv i Noreg, er det nasjonale mål for å verna om matjorda. Desse vart skjerpa i år slik at omdisponeringa årleg ikkje skal overstiga 3000 dekar dyrka jord. Før var målet 4000.

I 2020 vart det etter KOSTRA-rapporteringa tillete omdisponert 10.400 dekar dyrka og dyrkbar jord til andre føremål. Av det var 3900 dekar dyrka jord og 6500 dekar dyrkbar jord. Det nådde målet for dyrka jord, men det er ein markert auke i omdisponeringa samanlikna med åra før.

Me har fått mindre fulldyrka jord i dei beste klimasonene der me lettast kan dyrka matkorn, poteter og grønsaker i stort omfang. Fulldyrka kulturjord av god kvalitet i dei betre klimasonene er den arealgruppa som i størst omfang er omdisponert til andre føremål og bygt ned.

Det er fordi det er midt i den beste jorda at byane og tettstadene våre vart lagde i gamal tid.

Me reknar det er område på tolv million dekar i landet det går an å dyrka opp, men dei er langt frå like verdfulle som gamal kulturjord.

I 2019 blei 50 dekar landbruksjord grave opp for å byggja bilpark på Liland ved Flesland.

Storparten av areala som er klassifisert som mogeleg dyrkingsjord, er i klimasoner lite eigna for å dyrka menneskemat utan å sende plantane gjennom ein drøvtyggjar fyrst. Om lag ein tredel av det som er rekna som dyrkingsreserve, er myr, og meir enn halvparten er skogsmark.

Det tek lang tid å byggja eit godt matjordlag. Binding av karbon i organisk materiale i jorda går sakte. Organisk materiale, mold, er avgjerande for dei positive struktureigenskapane frå jordoverflata og nedover. Struktureigenskapane i jorda er avgjerande for kor store holrom det er i henne. Dette avgjer igjen kor godt ho lagrar vatn, kor lett vatn renn i henne, kor luftig ho er og kor godt luftvekslinga verkar. Planterøter og mykje anna jordliv treng òg luft.

God jordstruktur er viktig for å få mange og djupe røter, og difor for at plantar kan ta opp næring og vatn frå eit stort jordvolum. Dette gjev grunnlag for god plantevekst og gode avlingar.

Nydyrka areal kan ikkje vega opp for nedbygd kulturjord. Statistikken syner at storparten av nedbygginga har vore på god kulturjord i dei betre klimasonene, medan mykje av nydyrkinga har vore på areal med ringare jordkvalitet og i dårlegare klimasoner.

Trass merksemda som har vore på å ta vare på jorda for framtida, er det på fleire område eit auka press for omdisponering og nedbyggjing av dyrka og dyrkbar jord.

Dette vil vara ved so lenge utbyggjarar og reguleringsinstansar kan sjå dyrka jord som ei opa og tilgjengeleg flate. Og ikkje som eit resultat av lang tids nitid arbeid, både frå dei som dyrkar jorda og frå plantane, meitemakken, jordmidden og alle dei andre små organismane som er med å halda jorda i hevd.

Hugsar me å sjå jorda som eit resultat av lang tids arbeid, og i ei langsiktig verdivurdering, og tek omsyn til det tidleg i planleggjinga, kan mykje god dyrka- og dyrkbar jord verta spart for nedbygging. Jordressursane oppstår ikkje av seg sjølv over natta, og me må forvalta dei for framtida.