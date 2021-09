Dette går vi åsabuer glipp av om vi sier nei takk til bybane

Vi tror at om vi slipper en bybane, så kan vi fortsette som før.

«Denne Bybanen er noe disse fisefine Fanafolkene kan ha for seg selv», skriver Nils Øyvind Hansen og Terje Oseberg Askeland.

Bybanen kommer ikke til Åsane. Eller, det gjør den jo, for det er jo vedtatt.

La oss likevel tenke oss at den ikke kommer. Hva går vi glipp av da?

Først og fremst går vi glipp av en effektiv folkeforflytter, som har en enorm kapasitet, kommer når den skal og bruker den tiden som er lovet, forurenser lite og slipper å kjøre i kø.

Så får vi en lavere andel av befolkningen som benytter kollektivt. For forskning viser at kollektivandelen i Fana og Ytrebygda har gått signifikant opp med Bybanen. Vi vet hvor stoppene er, og vi ser hvor skinnene vil gå til evig tid.

«Om du tenkte at det skal bli fint å kunne sykle på en egen sykkelvei fra Åsane til sentrum, så kan du bare glemme det.»

Langs bybanelinjen til Flesland har det vært en sterk etablering av næringsvirksomhet. Det er neppe tilfeldig. Denne etableringen går vi glipp av, slik at fremtidens åsabuer fortsatt må kjøre bil eller buss for å komme på arbeid.

Det forutsetter jo selvsagt at noen av de høyt utdannede arbeidstakerne ønsker å bosette seg på et sted som først og fremst er en stor parkeringsplass for Fana-folk som skal på Ikea og Åsane arena.

Så går vi glipp av den opprustingen av bydelen vår som skal komme i forbindelse med Bybanen. Dagens byplanleggere tenker ikke at asfalt er løsningen på enhver utfordring. De tenker miljø, bærekraft, alternativ transport, sykkelveier og trivsel.

Men da må vi slippe dem til!

Om du tenkte at det skal bli fint å kunne sykle på en egen sykkelvei fra Åsane til sentrum, så kan du bare glemme det. Det blir ikke noe av.

Vi sier nei takk til Bybanens interntransport i Åsane. Vi vil heller kjøre egen bil.

Noen av oss i Åsane har stor omtanke for Bryggen. Men resten av sentrum er det ikke så nøye med. Vi sier nei takk til å fjerne 90 busser i timen gjennom sentrum. På tider av døgnet er det voldsom trafikk i sentrum, men det må de som bor der bare finne seg i, for de har jo tross alt valgt det selv.

Terje Oseberg Askeland (t.v) og Nils Øyvind Hansen bor begge i Åsane og ser frem til at Bybanen skal komme til bydelen.

De fleste har fått med seg at måten det moderne mennesket lever på, ikke er bærekraftig med tanke på miljø og klima. Vi må rett og slett bli snillere med naturen.

Men vi åsabuer sier: Nei takk! Dette orker vi ikke tenke så mye på, for vi vil fortsette som før. Og dessuten er vi så få, at det vi driver med neppe kan få så stor innvirkning. Og hva med alle de med hockeybager og rullestoler? Hva skal de gjøre?

Nei, det er nok best at vi tilrettelegger best mulig for privatbilen. Denne Bybanen er noe disse fisefine Fana-folkene kan ha for seg selv.

Folkene på Løvebakken mener at transport på skinner er en kjempeidé! Jeg tror de baserer seg på århundrers erfaring. Derfor vil de gjerne betale over halvparten av kostnadene. Det sier vi nei takk til. Vi har en bedre idé – busser!

Alt dette sier vi nei til fordi vi tror at om vi slipper en bybane, så kan vi fortsette akkurat som før. Ganske dårlig gjort mot kommende generasjoner. Men det er bare å ikke tenke på det, så er det ikke et problem.

Innlegget ble først publisert på Facebook.