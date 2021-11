Resultatet av byrådets politikk blir et dødt sentrum

Byrådet utviser nok en gang en historieløs arroganse uten sidestykke når de tar initiativ til den videre utviklingen av byen vår.

Innsenderne mener det sittende byrådet bidrar til et dødt sentrum i Bergen. Bildet viser en folketom Torgallmenningen tidlig i pandemien i mars 2020.

Bjørn Loe Nyhuus Leder av Bergenhus Høyre

Carl Christian Grue Solberg Første nestleder i Høyres Studenter

I slutten av oktober ble det klart at byrådet anbefaler å legge Bybanen over Bryggen. For byrådet er åpenbart ingenting hellig, heller ikke de ting som gjør Bergen til Bergen.

Dette rettferdiggjør et grunnleggende spørsmål den sittende byrådskonstellasjonen må svare på:

Hvem tror dere egentlig at dere er? Hvem er dere til å bygge ned byens sjel, byen som har stått i århundrer forut for dere, og som kommer til å stå der i århundrer etter dere?

Med sin anbefaling viser byrådet en mangel på forståelse for sin beskjedne rolle i historien, og det kan få fatale konsekvenser.

Bjørn Loe Nyhuus og Carl Christian Grue Solberg fra Høyre går hardt ut mot det sittende byrådets politikk.

Som konservative tenker vi langsiktig. Alle avgjørelser vi tar under vår korte tid på kloden, tas i et historisk fellesskap med alle som har levd før oss, og alle de som kommer etter oss.

Dette perspektivet tilsier at man skal være varsom med å endre på de tingene som fungerer, og vokte oss vel for å tulle med tradisjoner, institusjoner og for øvrig det som betyr noe for oss.

Denne innsikten mangler det sittende byrådet fullstendig.

Selv om avgjørelsen om å legge Bybanen over Bryggen er forstemmende, er den dessverre ikke overraskende. Det synes nærmest som om byrådet bevisst fører en politikk for et dødt sentrum.

Sentrumshandelen sliter. Barnefamiliene flytter ut av Bergen. Utviklingen av transformasjonsområdene i sentrum går trått, og når planene først lanseres, er arkitekturen så kald og sjelløs at byens døde borgere vrir seg i graven.

Ta planene for Dokken som eksempel.

Mange av byggene ser ut som en blanding av iskald Sovjet-bebyggelse og bakgrunnsillustrasjoner fra et dårlig dataspill fra 90-tallet.

Også den estetiske utformingen av byen er politikk. Regulering og utvikling av byen handler ikke bare om disponering av arealer, det handler også om hvordan byen skal se ut.

Byen har gode arkitekturtradisjoner å bygge videre på. De flotteste områdene i Bergen, som nevnt for eksempel Sandviken, er helhetlig utformet i tradisjonell bergensk byggestil, med tilhørende smau, gater og åpne plasser.

Vi har aldri møtt noen som ikke trives i Sandviken. Tilsvarende opplever vi at de aller fleste når de er på reise helst oppholder seg i «gamlebyen», eksempelvis i Stockholm.

Poenget er ikke at all ny bebyggelse i byen skal utformes slik bebyggelsen på midten av 1800-tallet ble utformet, men det er i alle fall ingen grunn til at man ikke skal la seg inspirere av tidligere suksesser i Bergen når nå vi skal utvikle byen videre.

Eksempelvis er også murgårdene i bykjernen en del av byens historie. Flere av byggene inspirert av nyrenessansen vitner om mer tidløse perspektiver vi vil slå et slag for å hente frem igjen.

Vi må utvikle byen videre, men hele veien holde et øye med vår historie under arbeidet. Byrådets beslutning om å legge Bybanen over Bryggen er i så henseende skandaløs, og må stoppes.

Neste skritt på veien blir å legge om kursen for sentrumspolitikken. Vi må skape et sentrum med aktivitet, et midtpunkt for en levende by folk ønsker å ferdes i, ikke et sjel- og historieløst område folk skyr.

Den oppgaven har det sittende byrådet nok en gang vist seg ute av stand til å løse.