Hvor er ammevognen?

Det hadde vært kjekt om småbarnsforeldre kunne hatt tog som førstevalg for en behagelig reise.

Innsenderen ønsker seg en egen plass for ammende på toget.

Katrine Rye Thorseth Ytrebygda

I dag på Bergensbanen klarte jeg ikke å dy meg. Med en fem timer lang togreise foran meg, sammen med min seks måneder gamle baby, spurte jeg konduktøren hvor ammevognen var. Jeg visste svaret: De har ingen.

Jeg forstår at man ikke har all verdens med plass på et tog, men likevel: Hvorfor er ikke dette prioritert? Jeg vet ikke hva de andre passasjerene syntes om at det ble amming i vognen, men helt komfortabelt for mor og barn var det ikke.

Muskelknutene opparbeidet i småbarnsperioden ble ikke akkurat mindre av å sitte i et trangt sete med lite støtte. Der babyen ble hengende ut i midtgangen, hvor det stadig var trafikk. De må gjerne gi det et forsøk, de som vil.

Denne togturen var nødvendig for å komme fra A til B. Men det hadde jo vært kjekt om småbarnsforeldre også kunne hatt tog som førstevalg for en behagelig og praktisk reise. Ikke minst med tanke på miljøet.

Jeg ber ikke om en hel vogn. Men et lite avlukke i forbindelse med familievognen hadde kanskje vært en idé. Et sted med en behagelig stol og litt ro. Gjerne med et stellebord i nærheten, slik at stell ikke må utføres inne på toalettet. Er det for mye å be om i 2022?

Vy svarer:

Vi forstår godt at amming i et fullt tog kan være stressende.

Som du selv er inne på, er det begrenset med plass på et tog, og et slikt avlukke for å amme i roligere omgivelser har vi dessverre ikke hatt mulighet til å prioritere.

Vi tar med oss innspillet og håper at dere begge kom trygt og miljøvennlig frem dit dere skulle!

Åge-Christoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy