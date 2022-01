Fem gode grunner til å tåle strømsjokket

Norge vinner igjen.

Det finnes to langsiktige måter å løse elektrisitetsetterspørselen på: bruke mindre eller produsere mer. Trolig må vi gjøre begge deler, skriver Geir Flaa.

Geir Flaa Morvik

Vi er i en klimakrise, med store utslipp, stigende temperatur og potensielt dramatiske konsekvenser. Løsningen er de fleste enige om: Vi må redusere utslippene fra forbrenning av hydrokarboner kraftig, og produksjonen av elektrisitet fra kull, olje og gass trappes nå ned i store deler av Europa.

Samtidig øker etterspørselen etter elektrisitet blant annet på grunn av økt elbil-tetthet og andre elektrifiseringsprosjekter. Konsekvensen er at vi periodevis får knapphet på elektrisitet.

Dette kan langsiktig bare løses på to måter: Ved at vi reduserer samlet energiforbruk, eller ved at vi øker produksjonen av karbonfri energi som vannkraft, vindkraft, solenergi og (kanskje) atomkraft. Vi trenger å gjøre begge deler.

Norges krafteksport har mange gode sider, mener Geir Flaa.

1 Høye strømpriser er bra for klima Økt pris på energi/elektrisitet er bra for klima. Det fører til lavere forbruk via mindre sløsing og mer investering i private ENØK-tiltak. Og det øker lønnsomheten og dermed farten i utbygging av ny ren energi. Dermed skapes også bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, og mer stabile priser, på lengre sikt.

2 Vi tjener på kraftkabler og høye strømpriser Lav gasseksport fra Putins Russland til Europa får deler av skylden for de høye kraftprisene i vinter. Nesten all elektrisitetsproduksjon i Norge eies av staten eller av norske kommuner. Når strømprisene er høye, renner pengene inn i fellesskapets kasse. Kraftkablene til våre naboland har fått skylden for vinterens strømsjokk. Sannsynligvis ganske ufortjent. Kraftkablene kan nok over tid bidra til noe høyere innenlandske strømpriser. Men vinterens prisrekorder må hovedsaklig tilskrives effekten av lite vann i nordiske vannmagasiner, lite gass levert fra Russland, nedstengte atom- og kullkraftverk, samt lite vind i Europa. Kraftkablene gir oss derimot fleksibilitet og unike muligheter. Vi kan tappe magasinene og selge strøm til høy pris når det er lite vind og høyt importbehov i Europa. Og vi kan kjøpe billig strøm tilbake og fylle opp magasinene når det blåser og overskudd på kraft i Europa. Norge vinner igjen.

3 Vi er trygge som en del av Europa Norge er et lite land, og har en åpen økonomi med stort behov for eksport og import. Gjennom EØS-avtalen har vi valgt å knytte oss til et felles europeisk marked for varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Denne tilknytningen til Europa gir oss mange fordeler. Særlig gir det våre eksportnæringer trygghet for stabile rammebetingelser uten tollbarrierer eller andre handelsrestriksjoner. Vi råder selv over våre kraftressurser, men er knyttet opp mot et felles europeisk marked. Det gir økt forsyningstrygghet. For oss alle.

4 Vi kan tegne forsikring De høye strømprisene har vekket et stort engasjement. 20. januar demonstrerte hundrevis av bergensere på Torgallmenningen. Vinterens strømpriser er rekordhøye. Men vi skal ikke mer enn et år tilbake for å oppleve en vinter med lave strømpriser. Vår elektrisitetstilførsel er blitt mer avhengig av vær, nedbør og vind. Derfor må vi regne med store svingninger i den såkalte spotprisen på strøm. Men det er mulig å forsikre seg mot svingningene. Store deler av vår kraftkrevende industri har gjort dette gjennom langsiktige avtaler. Vinterens opplevelser vil muligens føre til et bedre tilbud av fastprisprodukter også for husholdningene, og kanskje vil en større andel av oss velge dette. Men vi glemmer fort. Så når sommervarmen bringer oss mer normale spotpriser, flyter nok de fleste videre. For fastpris på strøm og på boliglån har aldri helt slått an hos Ola nordmann. Vi gambler på at det går bra uten forsikring. Og så har vi jo staten i bakhånd.

5 Staten hjelper oss Regjeringen, her ved finansminister Trygve Slagsvold Vedum (fra v.), statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen, har lagt frem flere støttepakker for å ta deler av strømregningen. Å være et rikt land gir handlefrihet til å hjelpe de som ufortjent eller uforutsett kommer i vanskeligheter. Det har vi sett under pandemien. Og vi ser det nå under vinterens strømsjokk. Ved økte strømpriser øker statens inntekter. Det er derfor økonomisk uproblematisk å bruke deler av disse inntektene til å dempe sjokket. Så vil nivå og innretning på støtten alltid kunne diskuteres. Kanskje burde støtten i enda større grad vært rettet mot de som virkelig trenger det, heller enn å ta så store deler av regningen for oppvarming av store og dårlig isolerte villaer/eneboliger? Viktigst er det likevel at statsstøtten ikke må ta bort den enkeltes insitament til å redusere forbruket. For strømsjokket er også klimaets rop om hjelp. Fra oss alle.