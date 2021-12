Ha respekt for hverandre ved samlivsbrudd

Ha som mål å skape verdens beste skilsmisse, ikke den verste.

Legg planer for hva dere skal gjøre ved et samlivsbrudd, bare i tilfelle dere trenger dem, er anbefalingen til Ole Bjarne Amdahl.

Ole Bjarne Amdahl Dale

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Noen par velger å gå hver til sitt, selv om det er barn inne i bildet. Det er en ærlig sak, men noen glemmer å oppføre seg sivilisert mot den de en gang elsket og fikk barn med. For foreldrenes egen skyld, og for barnas del, lønner det seg å beholde respekten og en sivilisert fremferd mot hverandre.

Å fremstille den andre som en med kun negative egenskaper, sparker beina under troverdigheten til den som en gang valgte å få barn med den angivelige håpløse ekspartneren.

Ole Bjarne Amdahl har fire råd til alle foreldre ved et samlivsbrudd.

For noen fører denne galeien til at man fremstår som de verste utgaver av seg selv. Enkelte oppfører seg som om ungen skulle fremkommet som en følge av knoppskyting fra dem selv, uten medvirkning fra den andre. Det kan jeg garantere er feil, uten at jeg har møtt noen av foreldrene. Ikke glem at det er genblanding som danner et barn. Dette barnet trenger begge foreldrene like mye, også når det skal vokse opp.

Siden litt under halvparten av par skiller lag, kan det være lurt å lage en avtale i rolige tider som legger grunnlaget for en sivilisert oppførsel mellom partene når tidene ikke er så rosenrøde. Dette vil gagne begge, pluss involverte barn.

Tenker man gjennom dette FØR bruddet er et faktum og før man seiler inn i opprørt hav, vil man kunne unngå at den ene ubetenkte handlingen tar den andre. Lag en slik pakt «just in case», om dere skulle seile fra hverandre.

Da vil svært mange krefter være spart fra å skape ugagn for den andre, og begge kan heller samle seg om å være konstruktive. Den vonde sirkelen av gjensidige bebreidelser og angrep kan bli erstattet av en front av respekt som gir et samarbeid preget av fryd og gammen. Ha som mål å skape verdens beste skilsmisse, ikke den verste.

Fire anbefalte råd i en slik avtale:

Aldri tal nedsettende om den andre overfor ungene. Respekter den andre fordi den personen har plantet sine gener i deres felles barn og fordi dine barn vil sette pris på det. Ikke gå i den fellen at du kun blir egoistisk, og alt dreier seg om deg og din lille navle. Den som graver en grav for andre, vil selv falle i den. Er du sjenerøs mot eksen, vil du trolig få det samme tilbake.

Kanskje en slik avtale vil hjelpe dere å sette mer pris på hverandre i øyeblikket, slik at man unngår å splitte opp familien og gå fra hverandre?