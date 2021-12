Det grøne skiftet må ikkje rokke ved samfunnskontrakten

Når staten tener på høge straumprisar for befolkninga, fører det til bråk.

Kraftproduksjon frå vasskraft, som her i Høyanger kommune, har bidratt til lave straumprisar for befolkninga og industrialisering av Noreg, skriv Tommy Aarethun.

Tommy Aarethun Dagleg leiar, Initiativ Vest

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Regjeringa og statsminister Jonas Gahr Støre har no varsla at det vil kome breie tiltak for å møte den akutte straumkrisa denne vinteren. Det er heilt naudsynt.

Vasskrafta, eller «arvesølvet» som det ofte vert omtala som, har ein heilt spesiell plass i historia til det moderne Noreg. Det norske samfunnet er på mange måtar bygd gjennom at ein tok elvar og fossefall i bruk til kraftproduksjon. Ikkje minst er det slik her på Vestlandet, som står for meir enn ein tredjedel av produksjonen av elektrisk kraft i Noreg.

Kraftproduksjonen har gitt folk elektrisk kraft i hus og heimar til ein føreseieleg og rimeleg pris, det la grunnlaget for industrialiseringa av Noreg, og det er framleis den dag i dag sjølve berebjelken i det norske kraftsystemet. På verdsbasis står vasskrafta for om lag ein sjettedel av kraftproduksjonen, i Noreg står krafta frå elvane og fossane våre for om lag 90 prosent av produksjonen.

Tommy Aarethun er dagleg leiar i tankesmia Initiativ Vest – som skal bidra til samfunnsutviklinga på Vestlandet.

Når ein skal forstå reaksjonane kring straumprisane i desse dagar, og kvifor det også er naudsynt med breie tiltak som treff «alle» no, er det viktig å forstå historia kring utbygging av vasskrafta. Heilt frå Gunnar Knutsen sitt brev til Stortinget i 1892 om mogelegheiter knytt til vasskrafta og elektrisiteten, har den norske staten vore tett involvert i dette.

Målet har vore å sikre fellesskapet sine interesser, og dermed at ressursane skal kome heile folket til gode. Mange stader i Noreg er vasskrafta og kraftverka ein samanveva og heilt sentral del av samfunnet.

For dei av oss som har vakse opp i kraftkommunar på Vestlandet, var utflukter med skuleklassar for å sjå på kraftverka og lære om krafta sin betyding for industrien og samfunnsutviklinga, obligatorisk.

Les også Foreslår makspris på strøm: – Vi trenger befolkningens tillit

Vasskrafta vert difor ofte omtala som det norske arvesølvet, og det knyt seg til ei forståing av at dette er eit kollektivt gode som skal kome fellesskapet til gode. Kommunane og fylkeskommunane sine inntekter frå utbygginga av vasskraft er ein del av den norske samfunnskontrakten, og gjennom lovverk og grunnrentebeskatninga har ein sikra at verdiane skulle kome fellesskapet til gode.

Det har mang ein kommunestyrepolitikarar i kraftkommunar, inkludert underteikna, nytt godt av når kommunebudsjett skal salderast. På same måte har utbygginga av vasskrafta i den norske naturen ført med seg klåre forventningar om at innbyggarar og næringsliv i Noreg skal ha tilgang til kraft til ein pris som er innanfor rimelegheita.

At den norske staten no tener svært mykje på dei ekstra inntektene frå grunnrenteskatten, samstundes som nordmenn får rekordhøge straumrekningar, fører til bråk. Det rokkar ved samfunnskontrakten.

Les også LO til regjeringen: Krever rask strømregning-støtte

Dette burde vera ein heilt sentral del av bakteppet når ein no snikrar saman tiltaka som skal møte den akutte krisa ein står i, og når ein formar ut modellar og strategiar for å handtere dette framover. I åra som kjem må ein truleg grunna det grøne skiftet venne seg til at straumrekninga i Noreg vil verta høgare.

Dette må likevel skje på ein måte som er forståeleg, og som ikkje i for stor grad rokkar med den samfunnskontrakten berebjelken i kraftsystemet vårt er bygd på. Om det skjer, er eg redd for at bompengeopprøret vil sjå smått ut samanlikna med det vi vil få sjå kring straumprisar.

Samstundes må dette også vera «ein vekkar» som fører til at ein raskt får på plass tiltak som sikrar tilgangen på kraft både for innbyggarar og næringsliv i åra som kjem.

Det trengst både oppgradering av vasskrafta, energieffektiviseringstiltak og utbygging av ny kraftproduksjon. Elles vil det verte mange tøffe regjeringskonferansar for norske regjeringar dei neste vintrane. Og Facebook-gruppene med motstand og krav vil vekse.