15 planlagte boliger til rusavhengige på Sanddalsringen i Fana har vekket protester i nærmiljøet. Her er utvalg for helse og sosial på befaring. Saken er ennå ikke avgjort av bystyret.

Tobba Sudmann Professor i folkehelse, Høgskulen på Vestlandet

I Bergen kommune er det til enhver tid mange mennesker som av ulike grunner ikke har tilgang til eller klarer å beholde egnet bolig over tid. Noen av disse sliter med psykiske helseutfordringer, andre strever med helseproblemer som følger av bruk av legale og illegale medisiner og rusmidler, og noen sliter med dobbelt opp.

Kommunen skal som del av den sosiale boligpolitikken bygge nye boliger flere steder i Bergen, der de som trenger noe ekstra hjelp til å få og beholde egen bolig over tid, kan få egen adresse, egen postkasse og bistand til daglige oppgaver.

Den sosiale boligpolitikken bygger på en forståelse av rusbruk som et kombinert helse- og sosialt problem. Problemer knyttet til rus skal ikke behandles eller snakkes om eller skrives som noe annet enn andre helseproblemer eller sosiale utfordringer. Og personer med rusvansker skal ha tilgang til de samme tjenstester fra Nav, skole eller helsevesen som alle andre innbyggere i Norge.

Tobba Sudmann har ledet prosjekt om bolig og rusutfordringer for Husbanken og Bergen kommune. Hun skal fremover delta i et prosjekt om krisesenter for personer i aktiv rus i Bergen kommune.

Protestene vi ser i hele byen, har vi sett før. Da særomsorgen for personer med utviklingshemming ble nedlagt for over 30 år siden, den såkalte HVPU-reformen eller normaliseringsreformen, fikk vi de samme naboprotestene. Den samme politiske mobiliseringen, de samme stereotypiske forestillinger om at mennesker med utviklingshemming var noe helt annet, «de» var noe annet «oss» og kunne derfor behandles annerledes. Og bo andre steder enn hos «oss».

Nå har vi det gående igjen – denne gangen er det protester mot at Bergen kommune endelig tar det ansvar de har etter at særomsorgen for personer med rusvansker er nedlagt. Alle innbyggere skal ha sted å bo – ikke minst de cirka 300 personene som hver dag er helt uten bolig og tak over hodet. Det er flotte tomter som er valgt i hele byen, langt fra bykjernen og bydelskjernene. Intensjonene er trolig gode.

Vi kan trekke enda en parallell til normaliseringsreformen og bygging av boliger til personer med rusutfordringer. Protester mot at de får boliger, er gammelt grums. Likeledes protester fra nabolaget om at dette vil skade nærmiljøet, barn blir redde og får uheldig påvirkning, det blir mer støy og økt kriminalitet, boligprisene i området vil gå ned osv.

Det som derimot er nytt – og som overraskende nok ikke tas tak i av noen – er at det som kjennetegner byens boligpolitikk for «oss», er at vi skal bo nær Bybanen, vi skal bo nær kollektivtransport, vi skal kunne gå eller sykle til butikker og dagaktiviteter, enten dette er skole eller arbeid. Personer som har levd ett langt liv der rus har gitt varige helseskader, skal nå tilbys boliger der ikke noe av dette blir lettvint.

Knappentunet har stått til nedfalls i ti år. Her kan det bli aktuelt å etablere 20 boliger for rusavhengige. Planene er fortsatt i en tidlig fase.

De fleste av disse beboerne gjør ikke en katt fortred, men de mister penger, bankkort, telefon og roter med tidspunkter og avtaler. Og de har fester og familiebesøk slik vi andre har. Hvordan skal de klare å organisere et alminnelig liv der man kan gå på kino, handle mat, få besøk eller dra på besøk når transport blir et logistisk mareritt?

Hvilke ideer er det planleggerne har om hvordan personer i aktiv rus lever sine liv? Skal de tilbys boliger i bydelene for å rydde dem vekk fra bykjernen, eller tror de at folk som ikke lever A4-liv eller kjernefamilieliv, vil bo på landet? Hvor mange studenter eller barnløse bor slik?

Et siste overraskende moment i denne saken: Angsten for å få naboer som ruser seg eller begår kriminalitet, må speiles opp mot all den kriminalitet som faktisk allerede foregår over alt: Illegal rusbruk, overforbruk av legale medisiner, generell vold og familievold, psykisk terror, tyveri, økonomisk kriminalitet, trafikkforseelser osv.

De aller fleste som begår lovbrudd, bor i våre egne nabolag allerede. Paradokset blir da at de som er ærlige om sin livsform, sine utfordringer og sin rusbruk – fordi vi ser det på dem eller de bor i «rus-bolig» eller «psykiatri-bolig» – skal straffes for noe som svært mange andre også holder på med.

Byen skal være vår, din og min og ikke en NIMBY-by: Not In My Back Yard («ikke i min bakgård», red.anm.). Folk trenger folk, og folk med rusproblemer trenger det samme som alle – å få bo der man kan få dekket basale og sosiale behov på enklest mulig måte.